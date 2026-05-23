Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কে হচ্ছেন পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ১৪: ০৬
বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কে হচ্ছেন পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক
পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সালমান আলী আগা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের ওপর দিয়ে। রমিজ রাজা, বাসিত আলী, কামরান আকমালরা ধুয়ে দিচ্ছেন পাকিস্তানকে। সবচেয়ে বেশি ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদের ওপর দিয়ে। বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় আছেন তিনি।

মাসুদের পরিবর্তে সালমান আলী আগা পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন বলে দেশটির সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচার হয়েছে। যদি মাসুদ পদত্যাগ করেন বা তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সালমান হবেন পাকিস্তানের লাল বলের নতুন অধিনায়ক। সূত্রের বরাতে গতকাল এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।

টেস্ট ইতিহাসের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ, বেকায়দায় পাকিস্তানটেস্ট ইতিহাসের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ, বেকায়দায় পাকিস্তান

সিলেটে ২০ মে টেস্টের শেষ দিনে ৭৮ রানে হেরে বাংলাদেশের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো ধবলধোলাই হয়েছে পাকিস্তান। এমন অবস্থার পর মাসুদ বেশ চাপে আছেন। অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুযায়ী, সিলেট টেস্টে হারের পর অধিনায়কের সঙ্গে অন্যান্য ক্রিকেটারদের কথাবার্তা একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি দেশে ফেরার পথে সতীর্থদের সঙ্গে খুব কমই কথা বলেছেন মাসুদ। বরং পরিবারের সঙ্গেই পাকিস্তান অধিনায়ক সময় বেশি কাটিয়েছেন। বাংলাদেশের কাছে টানা চার টেস্ট হারের পর অধিনায়ক হিসেবে মাসুদের ভবিষ্যৎ তাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশপাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সিরিজের প্রায় দুই মাস পর টেস্ট খেলতে নামবে পাকিস্তান। জুলাইয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান। সিরিজটি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে। দুই দলই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, টেস্ট র‍্যাঙ্কিং—দুই জায়গাতেই তলানিতে অবস্থান করছে। ৮.৩৩ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়ন চক্রে আট নম্বরে পাকিস্তান। ৯ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফলতার হার ৪.১৭ শতাংশ। আর টেস্টে দুই ধাপ পিছিয়ে আট নম্বরে থাকা পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ৭৫। ৯ নম্বরে অবস্থান করা ক্যারিবীয়দের রেটিং পয়েন্ট ৬৮। তারা পিছিয়েছে এক ধাপ।

বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর অধিনায়কত্ব হারাচ্ছেন পাকিস্তান অধিনায়কবাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর অধিনায়কত্ব হারাচ্ছেন পাকিস্তান অধিনায়ক

জিও সুপারের প্রতিবেদন সত্যি হলে সালমান দুই সংস্করণের অধিনায়ক হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির পর এবার টেস্টের গুরুদায়িত্বও পড়বে তাঁর কাঁধে। তিনি সবশেষ বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাজে আচরণের দায়ে আইসিসির শাস্তিও পেয়েছেন। এর আগে মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও মেজাজ হারানোর শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশ সিরিজের পর বাদ রিজওয়ানবাংলাদেশ সিরিজের পর বাদ রিজওয়ান

মাসুদের নেতৃত্বে ১৬ টেস্টের মধ্যে ১২ টেস্টে হেরেছে পাকিস্তান। যার মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষেই রয়েছে চার টেস্ট। টেস্টে পাকিস্তানি অধিনায়ক হিসেবে হারের তালিকায় দ্বিতীয়। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা মিসবাহ উল হক হেরেছেন ১৯ টেস্ট। এবার পাকিস্তান সাদা বলের সিরিজে ব্যস্ত থাকবে। ৩০ মে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২ ও ৪ জুন লাহোরে হবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

এজেন্সির প্রতারণা: রাশিয়ায় গিয়ে ড্রোন হামলায় নিহত ৩ বাংলাদেশি

যুবদল ও ছাত্রদলের ৮ নেতা-কর্মীর নামে মামলা দিয়ে ঝিনাইদহ ছাড়লেন পাটওয়ারী

পদত্যাগ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড

এআইয়ের নাম শুনেই খেপে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

সম্পর্কিত

এবার কি ছড়াবে ‘কমলা’র সৌরভ

এবার কি ছড়াবে ‘কমলা’র সৌরভ

লঙ্কান লিগে সাকিবের দলেই খেলবেন তাসকিন

লঙ্কান লিগে সাকিবের দলেই খেলবেন তাসকিন

আজই তাহলে পাঞ্জাবের বিদায়

আজই তাহলে পাঞ্জাবের বিদায়

মেয়েদের এই টুর্নামেন্টে এবার বাংলাদেশকে খেলানোর কথা ভাবছে আইসিসি

মেয়েদের এই টুর্নামেন্টে এবার বাংলাদেশকে খেলানোর কথা ভাবছে আইসিসি