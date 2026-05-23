বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কে হচ্ছেন পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক

বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের ওপর দিয়ে। রমিজ রাজা, বাসিত আলী, কামরান আকমালরা ধুয়ে দিচ্ছেন পাকিস্তানকে। সবচেয়ে বেশি ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদের ওপর দিয়ে। বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় আছেন তিনি।
মাসুদের পরিবর্তে সালমান আলী আগা পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন বলে দেশটির সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচার হয়েছে। যদি মাসুদ পদত্যাগ করেন বা তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সালমান হবেন পাকিস্তানের লাল বলের নতুন অধিনায়ক। সূত্রের বরাতে গতকাল এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।
সিলেটে ২০ মে টেস্টের শেষ দিনে ৭৮ রানে হেরে বাংলাদেশের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো ধবলধোলাই হয়েছে পাকিস্তান। এমন অবস্থার পর মাসুদ বেশ চাপে আছেন। অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুযায়ী, সিলেট টেস্টে হারের পর অধিনায়কের সঙ্গে অন্যান্য ক্রিকেটারদের কথাবার্তা একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি দেশে ফেরার পথে সতীর্থদের সঙ্গে খুব কমই কথা বলেছেন মাসুদ। বরং পরিবারের সঙ্গেই পাকিস্তান অধিনায়ক সময় বেশি কাটিয়েছেন। বাংলাদেশের কাছে টানা চার টেস্ট হারের পর অধিনায়ক হিসেবে মাসুদের ভবিষ্যৎ তাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশ সিরিজের প্রায় দুই মাস পর টেস্ট খেলতে নামবে পাকিস্তান। জুলাইয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান। সিরিজটি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে। দুই দলই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, টেস্ট র্যাঙ্কিং—দুই জায়গাতেই তলানিতে অবস্থান করছে। ৮.৩৩ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়ন চক্রে আট নম্বরে পাকিস্তান। ৯ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফলতার হার ৪.১৭ শতাংশ। আর টেস্টে দুই ধাপ পিছিয়ে আট নম্বরে থাকা পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ৭৫। ৯ নম্বরে অবস্থান করা ক্যারিবীয়দের রেটিং পয়েন্ট ৬৮। তারা পিছিয়েছে এক ধাপ।
জিও সুপারের প্রতিবেদন সত্যি হলে সালমান দুই সংস্করণের অধিনায়ক হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির পর এবার টেস্টের গুরুদায়িত্বও পড়বে তাঁর কাঁধে। তিনি সবশেষ বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাজে আচরণের দায়ে আইসিসির শাস্তিও পেয়েছেন। এর আগে মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও মেজাজ হারানোর শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি।
মাসুদের নেতৃত্বে ১৬ টেস্টের মধ্যে ১২ টেস্টে হেরেছে পাকিস্তান। যার মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষেই রয়েছে চার টেস্ট। টেস্টে পাকিস্তানি অধিনায়ক হিসেবে হারের তালিকায় দ্বিতীয়। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা মিসবাহ উল হক হেরেছেন ১৯ টেস্ট। এবার পাকিস্তান সাদা বলের সিরিজে ব্যস্ত থাকবে। ৩০ মে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২ ও ৪ জুন লাহোরে হবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে।
ইয়োহান ক্রুইফ, মার্কো ফন বাস্তেন, রুড গুলিত, ডেনিস বার্গক্যাম্প, আরিয়ান রোবেন—চাইলে ডাচ কিংবদন্তি ফুটবলারদের এই তালিকাটাকে অনেক লম্বা করা যায়। বিশ্ব ফুটবলে ছাপ রাখা অনেক ফুটবলারই জন্ম নিয়েছে দেশটিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কখনোই বিশ্বকাপ জিততে পারেনি নেদারল্যান্ডস।৩৫ মিনিট আগে
২০২৬ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) শুরু হতে এখনো বাকি দেড় মাস। গতকাল থেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তারকা ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটার দল পেয়েছেন এবারের এলপিএলে। শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদ খেলবেন একই দলে।২ ঘণ্টা আগে
শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ আইপিএল। লিগ পর্বের আর মাত্র তিন ম্যাচ বাকি। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় লক্ষ্ণৌর মাঠে শুরু হবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ। প্রথম সাত ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দীর্ঘদিন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল পাঞ্জাব। তবে টানা ৬ ম্যাচ হেরে বেকায়দায় পড়ে পাঞ্জাব। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এখন দল৩ ঘণ্টা আগে
২০২৫ সালে প্রথমবার আয়োজিত মেয়েদের ইমার্জিং নেশনস ট্রফিতে ছিল না বাংলাদেশ। সেবার ৮ সহযোগী সদস্য দল নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণে বাংলাদেশকে যুক্ত করার কথা ভাবছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।৪ ঘণ্টা আগে