আজই তাহলে পাঞ্জাবের বিদায়

শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ আইপিএল। লিগ পর্বের আর মাত্র তিন ম্যাচ বাকি। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় লক্ষ্ণৌর মাঠে শুরু হবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ। প্রথম সাত ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দীর্ঘদিন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল পাঞ্জাব। তবে টানা ৬ ম্যাচ হেরে বেকায়দায় পড়ে পাঞ্জাব। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এখন দলটি পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে অবস্থান করছে। আজ হারলেই প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে পাঞ্জাব। জিতলেও অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল লিগ পর্বের শেষ দিন পর্যন্ত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|ডিপিএল
|গাজী গ্রুপ - রূপগঞ্জ লিজেন্ডস
|সকাল ৯টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|লক্ষ্ণৌ-পাঞ্জাব
|রাত ৮টা
|সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
|ঘরোয়া ফুটবল
|ফুটসাল
|সন্ধ্যা ৭টা
|টি-স্পোর্টস
