আজই তাহলে পাঞ্জাবের বিদায়

আজ হারলেই প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে পাঞ্জাব কিংস। ছবি: ক্রিকইনফো

শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ আইপিএল। লিগ পর্বের আর মাত্র তিন ম্যাচ বাকি। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় লক্ষ্ণৌর মাঠে শুরু হবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ। প্রথম সাত ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দীর্ঘদিন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল পাঞ্জাব। তবে টানা ৬ ম্যাচ হেরে বেকায়দায় পড়ে পাঞ্জাব। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এখন দলটি পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে অবস্থান করছে। আজ হারলেই প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে পাঞ্জাব। জিতলেও অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল লিগ পর্বের শেষ দিন পর্যন্ত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (২৩ মে, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
ডিপিএলগাজী গ্রুপ - রূপগঞ্জ লিজেন্ডসসকাল ৯টাটি স্পোর্টস
আইপিএললক্ষ্ণৌ-পাঞ্জাবরাত ৮টাসরাসরি স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
ঘরোয়া ফুটবলফুটসালসন্ধ্যা ৭টাটি-স্পোর্টস

