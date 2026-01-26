‘সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের কেউই নিরাপদ নয় ভারতে’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় এ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।
বছরের পর বছর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ দলের সাধারণ একটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কাভার করে থাকেন। সেখানে পাশের দেশে হতে যাওয়া একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই কাভার করা হচ্ছে না বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমকর্মীদের। প্রায় তিন দশকের সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারে দেশ-বিদেশে ছেলে-মেয়েদের মিলিয়ে ১৩টি আইসিসির ইভেন্ট কাভার করা সেকান্দার আলীর অভিজ্ঞতা হলো প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যানের। দৈনিক সমকালে কর্মরত সেকান্দার আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করায় বাংলাদেশের সাংবাদিকদেরও আইসিসি বয়কট করেছে! এ রকম ঘটনা সাধারণত ঘটে না। বাংলাদেশ যখন বিশ্বকাপ খেলেনি, তখনো কিন্তু বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা বিশ্বকাপ কাভার করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের ওপর তারা কতটা ক্ষুব্ধ। সেই জায়গা থেকে পুরো বিষয়টাই হতাশাজনক।
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ইতিহাস শুরু ১৯৯৯ থেকে। কিন্তু তারও আগে থেকে আইসিসির ইভেন্ট কাভার করছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা। সিনিয়র সাংবাদিক বর্ষণ কবীর মনে করেন, সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের দেশকে ‘অনিরাপদ’ই প্রমাণ করেছে ভারত। এনটিভির ক্রীড়া সম্পাদক বর্ষণ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এটা খুবই সারপ্রাইজিং, হৃদয়বিদারকও। নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশ যে ওজর আপত্তি করেছিল, সেটাকে আরও শক্ত ভিত্তি দিয়ে দিল বা প্রতিষ্ঠা করে দিল আইসিসির এই অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি। এটা প্রমাণিত হলো, বাংলাদেশের কেউই ওখানে নিরাপদ না! তারা এ ধরনের এটা অনুমোদন দিয়েই দিল। ভারতে কাভার করা হবে না, সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশি সাংবাদিকদের কাভার করার অনুমোদন দিতে কী সমস্যা ছিল? তারা কি আমাদের কাছে এটা নিয়ে কিছু শুনেছে?’
ক্রিকেটভিত্তিক অনলাইন পোর্টাল ক্রিকেট ৯৭-এর সম্পাদক শিহাব আহসান খানও নিদারুণ হতাশ আইসিসির এই সিদ্ধান্তে। শিহাব বলেন, ‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপে থাকুক আর না থাকুক, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা সব সময় ছিল প্রেস বক্সে। আমি নিজেও একাধিক আইসিসি ইভেন্ট অ্যাক্রিডিটেড সাংবাদিক হিসেবে কাভার করেছি। তবে এবারে কোনো বাংলাদেশি সাংবাদিককে ভারত-শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হয়নি, যেটা খুবই দুঃখজনক। এর মানে কি এই ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতে আসলেই বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ? আর সে রকম হলেও শ্রীলঙ্কায়ও তো ম্যাচ আছে! বাংলাদেশ দল নেই, সাংবাদিকেরাও থাকছেন না—বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কোনো কিছুই থাকল না।’
এ ঘটনায় পাকিস্তানি সাংবাদিক শাকির আব্বাসি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ক্রিকেট সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন প্রদানে আইসিসি অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এটা অন্যায়। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অন্তত শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ কাভার করার অনুমতি দেওয়া উচিত।’
বিষয়টি নিয়ে আইসিসির মিডিয়া বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তারা কোনো সাড়া দেয়নি।
