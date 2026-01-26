ভারত চেয়েছিল বিশ্বকাপ খেলুক বাংলাদেশ

বলছেন বিসিসিআই সহ-সভাপতি
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল বাংলাদেশ। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে তাদের বাদ দিয়েছে আইসিসি। তবে আয়োজক ভারতের চাওয়া ছিল বিশ্বকাপে খেলুক বাংলাদেশ। এমনটাই জানালেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজিব শুক্লা।
উগ্রবাদীদের চাপে পড়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সবকিছুর সূত্রপাত। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়ে আইসিসিকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বেশ কয়েকবার আলোচনা করেও বিসিবিকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।
এমনকি আইসিসির আলটিমেটাম পরও নিজেদের অবস্থানে অটুট ছিল বিসিবি। তাই বাংলাদেশের পরিবর্তে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডকে নেয় আইসিসি। রাজিব শুক্লা জানালেন, নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বিসিবিকে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি না থাকায় সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি বিসিবি।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে রাজিব শুক্লা বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলুক এটা আমরা চেয়েছিলাম। যেন কোনো ধরনের সমস্যা না হয় সেজন্য নিরাপত্তা নিয়ে তাদের পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। সরকার ভারতে দল পাঠাতে না করেছিল। হাতে সময় কম থাকায় সূচি পরিবর্তন করা কঠিন হতো। বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আইসিসি তাদের বাদ দিয়েছে। এরপর স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হয়েছে।’
বাংলাদেশ বাদ পড়ায় আইসিসির সমালোচনা করেছে পাকিস্তান। এই সিদ্ধান্তকে অন্যায় বলে মনে করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। গুঞ্জন উঠেছে, বাংলাদেশের সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করবে পাকিস্তান। যেটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে রাজিব শুক্লার কাছে, ‘কোনো কারণ ছাড়াই পাকিস্তান এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। তারা বাংলাদেশকে উসকানি দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষদের ওপর তাদের নির্যাতনের কথা সবাই জানে। এখন তারা বাংলাদেশকে বিভ্রান্ত করছে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।৩ ঘণ্টা আগে
