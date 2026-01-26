Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
এই ছবিটাই হয়ে থাকল বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। ছবি: ক্রিকইনফো

বড় কিছুর আশা নিয়েই দেশ ছেড়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। কিন্তু যুবাদের বিশ্বকাপে আজিজুল হাকিম তামিমদের যাত্রা থামল সুপার সিক্সে। ইংলিশদের কাছে পাত্তা পায়নি বাংলাদেশ। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্টে থেকে বিদায় নিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়নরা।

ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণে হেরেছে বাংলাদেশ। বুলাওয়েতে এদিন লড়াইয়ের পুঁজিই পায়নি দলটি। আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে অলআউট হয় একবারের শিরোপা জয়ীরা। বাংলাদেশের ইনিংসের পরই ম্যাচের ভবিষ্যৎ একরকম নিশ্চিত ছিল। এরপরও বোলারদের দিকে তাকিয়ে ছিল ভক্তরা। চির গৌরবময় খেলা ক্রিকেটে এদিন আর নাটকীয় কিছু হয়নি। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটঅনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
এলাকার খবর
