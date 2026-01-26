ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিল বাংলাদেশ

বড় কিছুর আশা নিয়েই দেশ ছেড়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। কিন্তু যুবাদের বিশ্বকাপে আজিজুল হাকিম তামিমদের যাত্রা থামল সুপার সিক্সে। ইংলিশদের কাছে পাত্তা পায়নি বাংলাদেশ। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্টে থেকে বিদায় নিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়নরা।
ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণে হেরেছে বাংলাদেশ। বুলাওয়েতে এদিন লড়াইয়ের পুঁজিই পায়নি দলটি। আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে অলআউট হয় একবারের শিরোপা জয়ীরা। বাংলাদেশের ইনিংসের পরই ম্যাচের ভবিষ্যৎ একরকম নিশ্চিত ছিল। এরপরও বোলারদের দিকে তাকিয়ে ছিল ভক্তরা। চির গৌরবময় খেলা ক্রিকেটে এদিন আর নাটকীয় কিছু হয়নি। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড।
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানকে নিয়ে জটিলতায় আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একবারের চ্যাম্পিয়নরা অংশ নেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এই ইস্যুতে খুব শিগগিরই নিজেদের অবস্থান জানাবে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে খুব বেশি সময় বাকি না থাকলেও ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ নিয়ে তৈরি হওয়া শঙ্কার কালো মেঘ কোনোভাবেই দূর হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানকে দায়ী করছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং। তাঁর দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তান ঘোলা পানিতে মাছ ধরার১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিপিএলটা দুর্দান্ত কেটেছে রিপন মন্ডলের। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে চ্যাম্পিয়ন করতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। আজ যখন রাজশাহী মহানগরীতে রোড শো করতে বের হয়েছেন, তখন ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছেন রিপন।২ ঘণ্টা আগে
মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল। গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন তিনি। তাঁর পায়ের জাদুতে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব। প্রতিপক্ষ কোচও স্প্যানিশ এই তরুণ ফরোয়ার্ডকে প্রশংসায় ভাসাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না।৪ ঘণ্টা আগে