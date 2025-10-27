ভারত সিরিজ দিয়ে পাঁচ মাসের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে বাভুমার

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন টেম্বা বাভুমা। সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তিনি খেলেছেন অধিনায়ক হিসেবেই। কিন্তু টেস্ট সবশেষ খেলেছেন লর্ডসে এ বছরের জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। অবশেষে ভারত সিরিজ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ফিরছেন এই তারকা ক্রিকেটার।
ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএ)। এই সিরিজ দিয়ে বাভুমা টেস্টে ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই। বাভুমার নেতৃত্বাধীন দলে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ত্রিস্তান স্টাবস, কাইল ভেরেইন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিসরা। যাঁদের মধ্যে রিকেলটন ও ভেরেইন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। স্পিন আক্রমণে আছেন কেশব মহারাজ, সাইমন হারমার, সেনুরান মুথুসামিদের সঙ্গে থাকছেন জু্বাইর হামজা। সবশেষ হামজা টেস্ট খেলেছেন ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিলটনে।
ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পেস আক্রমণে আছেন কাগিসো রাবাদা, করবিন বশ ও মার্কো ইয়ানসেন। যাঁদের মধ্যে বশ ও ইয়ানসেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার। সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে হারমার প্রোটিয়াদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট পেয়েছিলেন। এই সিরিজে মুথুসামি, মহারাজ ও রাবাদা পেয়েছিলেন ১১, ৯ ও ৪ উইকেট। এই চার তারকা ক্রিকেটার যখন ভারত সিরিজের দলে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে প্রোটিয়াদের দল কতটা শক্তিশালী।
বাভুমার নেতৃত্বেই এ বছরের জুনে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়ারা সেবার অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ২৮২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল ৫ উইকেটে। চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর চারটি টেস্ট খেলেছে তিন ভিন্ন অধিনায়কের অধীনে। জিম্বাবুয়ে সিরিজে প্রোটিয়াদের অধিনায়ক ছিলেন মহারাজ ও উইয়ান মুল্ডার। সবশেষ পাকিস্তান সিরিজে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্করাম। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ১৪ নভেম্বর। কলকাতায় হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট ২২ নভেম্বর শুরু হবে গুয়াহাটিতে। টেস্ট সিরিজ শেষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।
ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দল
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবায়ের হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো ইয়ানসেন, কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুসামি, কাগিসো রাবাদা, সায়মন হারমার
আফগানিস্তানের বিপক্ষে এ মাসের শুরুতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাকের আলী অনিক। কিন্তু ঠিক তার পরের টি-টোয়েন্টিতেই একাদশে জায়গা পাননি জাকের। তাঁকে ছাড়া আজ চট্টগ্রামের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামছে বাংলাদেশ।
টানা চারটি এল ক্লাসিকো হারার পর অবশেষে স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। লা লিগার সবচেয়ে জমজমাট দ্বৈরথে বার্সেলোনাকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা। মাঠের খেলায় স্বস্তি ফিরলেও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইস্যুতে চিন্তা ভর করেছে লস ব্লাঙ্কোসদের। একটি ঘটনায় রীতিমতো রিয়াল ছাড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে রাজত্ব করেছে বৃষ্টি। মেয়েদের বিশ্বকাপের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বারবার বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচ শেষে বড় ধাক্কা খেল ভারত। দলের তারকা এক ক্রিকেটারের বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি শুরু হবে শোকের আবহে। ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামবেন। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে।
টানা চারটি এল ক্লাসিকো হারার পর অবশেষে স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। লা লিগার সবচেয়ে জমজমাট দ্বৈরথে বার্সেলোনাকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা। মাঠের খেলায় স্বস্তি ফিরলেও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইস্যুতে চিন্তা ভর করেছে লস ব্লাঙ্কোসদের। একটি ঘটনায় রীতিমতো রিয়াল ছাড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছে রিয়াল ও বার্সা। স্বাগতিকদের জয়ের পথে কোনো গোল করতে না পারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ঝলক দেখান ভিনিসিয়ুস। সুযোগ পেলেই বল নিয়ে হানা দিয়েছেন সফরকারী রক্ষণে। জুড বেলিংহামের গোলে অবদানও আছে তাঁর। এরপরও পুরো ৯০ মিনিটে তাঁকে খেলাননি জাবি আলোনসো। ম্যাচের ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়ুসকে তুলে রদ্রিগো গোজকে মাঠে নামান রিয়াল মাদ্রিদ। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননিন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।
মাঠেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভিনিসিয়ুস। এমনকি মাঠে ছেড়ে টানেলে হাঁটার পথে রিয়াল ছাড়ার কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। মাদ্রিদের ক্লাবটির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে স্প্যানিশ প্রচারমাধ্যম মার্কা। এমনকি দলের জয় নিশ্চিত হওয়ার পরও মুখে হাসি দেখা যায়নি ভিনিসিয়ুসের। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল রিয়ালের অন্যান্য ফুটবলার এবং ম্যানেজমেন্টকে। যদিও ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়ুসের রিয়াল ছাড়ার হুমকি গুরুত্বের সঙ্গে নেননি আলোনসো।
তিনি বলেন, ‘ভিনিসিয়ুসের সাথে আমার অনেক ভালো স্মৃতি আছে। আমি কী গুরুত্বপূর্ণ তা ভুলে যেতে চাই না। তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব। ভিনিসিয়ুস দারুণ পারফর্ম করেছে। বাকিরাও ভালো করেছে। তাই জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। এটা ঠিক যে আমরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করেছি তার তুলনায় জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারতো। আমরা আপাতত এই জয়টা উপভোগ করব এবং পরে ভিনিসিয়ুসের সাথে কথা বলব।’
আলোনসো ভিনিসিয়ুসের হুমকি হালকাভাবে নিলেও এটা শঙ্কার কারণ হতে পারে রিয়ালের জন্য। গত মৌসুম থেকেই সৌদি প্রো লিগের একাধিক ক্লাব থেকে প্রস্তাব পেয়ে আসছেন ভিনিসিয়ুস। গত কয়েক মাস ধরে স্প্যানিশ জায়ান্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ফাটল ধরেছে ব্রাজিলিয়ান তারকার। শোনা যাচ্ছিল স্পেন ছেড়ে সৌদি আরব পাড়ি জমাবেন ভিনিসিয়ুস। মাঝে কিছুদিন থমকে থাকলেও হুমকি দিয়ে এবার রিয়াল ছাড়ার সম্ভাবনাকে নতুন করে উসকে দিলেন এই ফুটবলার।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে রাজত্ব করেছে বৃষ্টি। মেয়েদের বিশ্বকাপের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বারবার বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচ শেষে বড় ধাক্কা খেল ভারত। দলের তারকা এক ক্রিকেটারের বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে গতকাল ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালিতে মারাত্মক চোট পেয়েছেন প্রতীকা রাওয়াল। এই চোটই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে রাওয়ালের জন্য।
লিগ পর্ব শেষে ভারত যখন খেলতে যাচ্ছে নকআউট পর্ব, সেখানে খেলতে পারবেন না এই তারকা ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ সেটা নিশ্চিত করেছে। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারত যে সেমিফাইনালে উঠেছে, সেখানে দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়ালের অবদান অনেক বেশি। ৩৬৫ ও ৩০৮ রান করে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দুই রানসংগ্রাহক মান্ধানা ও রাওয়াল। দুজনেরই টুর্নামেন্টে একটি করে সেঞ্চুরি রয়েছে। যে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রাওয়াল চোটে পড়েছেন, সেই স্টেডিয়ামে ভারত খেলবে সেমিফাইনাল। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।
বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে গতকাল শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-ভারত লিগ পর্বের ম্যাচ। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি দুই ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছে। ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ৪৩ ওভার করা হয়েছে। কিন্তু টস হেরে আগে ব্যাটিং করা বাংলাদেশের স্কোর যখন ১২.২ ওভারে ২ উইকেট ৩৯ রান, ফের নামে বৃষ্টি। ১৩৫ মিনিট পর যখন আবার খেলা শুরু হয়, তখন ২৭ ওভারে নিয়ে আসা হয়েছে। ২১তম ওভারের শেষ বলে দীপ্তি শর্মাকে তুলে মারেন শারমিন আক্তার সুপ্তা। লং অন থেকে বাঁদিকে দৌড়ানোর সময় তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যায়। তৎক্ষণাৎ মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয় রাওয়ালকে। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের তো এরপর বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল।
বারবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পর খেলা শুরু করে ২৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রানে বাংলাদেশ ইনিংস শেষ করে। কিন্তু ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) সেই লক্ষ্য ভারতের জন্য হয়ে যায় ২৭ ওভারে ১২৬ রান। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৮.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। কিন্তু এরপর বৃষ্টি আবার ফিরে আসায় ম্যাচ আর মাঠে গড়ায়নি। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির পেটে চলে গিয়েছে।
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি শুরু হবে শোকের আবহে। ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামবেন। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শোকের আবহে শুরুর কারণ মূলত এক ফিজিওথেরাপিস্টের মৃত্যু। খুলনার এক হাসপাতালে আজ ৪৭ বছর বয়সে মারা গেছেন বরিশাল দলের ফিজিওথেরাপিস্ট হাসান আহমেদ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সেটা নিশ্চিত করেছে।যখন হাসান মারা গেছেন, তখন খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) বরিশাল-খুলনা ম্যাচ চলছে। তাঁকে আজ স্মরণ করবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময়ও। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল খেলবে কালো আর্মব্যান্ড পরে। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে বরিশালের দলের এই ফিজিওর মৃত্যুতে।
এনসিএলে আজ চলছে তৃতীয় দিনের খেলা। আগামীকাল শেষ হবে চার দিনের ক্রিকেটের এই প্রথম রাউন্ড। শেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করা হবে। বিসিবি হাসানের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তিনি এনসিএলে বরিশাল বিভাগীয় ক্রিকেট দলের ফিজিও হিসেবে ১০ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছিলেন। ট্রমায় আক্রান্তদের জন্য বাংলাদেশে চালু করা পুনর্বাসনক্রেন্দ্রে (বিআরসিটি) প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
