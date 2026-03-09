Ajker Patrika
ক্রিকেট

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল ভারত
ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে পাত্তা দেয়নি ভারত। ছবি: সংগৃহীত

টানা এক মাসের মাঠের লড়াইয়ের পর গতকাল শেষ হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম সংস্করণ। একপেশে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভারত। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানি পেয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড এবং অংশগ্রহণকারী বাকি দলগুলোর অ্যাকাউন্টেও কমবেশি অর্থ জমা হয়েছে।

সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার প্রাইজমানি রেখেছিল আইসিসি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৬৪ কোটি টাকার ওপরে। যা আগের আসরের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারত পেয়েছে ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা সাড়ে ৩৬ কোটি টাকা।

ফাইনালে ভারতের কোনো পরীক্ষা নিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। আয়োজকেদের করা ২৫৫ রানের জবাবে ব্ল্যাক ক্যাপরা অলআউট হয়েছে ১৫৯ রানে। রানার্সআপ হয়ে ১৬ লাখ ডলার পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। টাকার অঙ্কে হিসেব করলে যা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকা। ভারতের কাছে হেরে শেষ চারে পথচলা থেমেছে ইংল্যান্ডের। তার আগে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ চার থেকে বিদায় নেওয়া দুই দল পেয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকার বেশি।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছে জিম্বাবুয়ে। অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সুপার এইটে পা রাখে সিকান্দার রাজার দল। শেষ আট থেকে জিম্বাবুয়ে ছাড়াও বিদায় নেয় শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই চার দল পেয়েছে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা করে (সাড়ে চার কোটি টাকার বেশি)। ২০ দলের টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় ১২ দল। অংশগ্রহণ বাবদ এই ১২ দলকে দেওয়া হয়েছে আড়াই লাখ ডলার বা ৩ কোটি টাকার বেশি।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

সম্পর্কিত

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল ভারত

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল ভারত

বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান: গোলের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান: গোলের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ

ওয়ানডেতে আগের অবস্থায় ফিরতে চায় বাংলাদেশ

ওয়ানডেতে আগের অবস্থায় ফিরতে চায় বাংলাদেশ