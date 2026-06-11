বাংলাদেশের কাছেই এমন লজ্জা পেল অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলটা তাসকিন আহমেদ ওভার স্টেপিং করায় আম্পায়ার নো বলের সিগনাল দিলেন। সেই সুবাদে ইনিংসের প্রথম রান যোগ হয় অস্ট্রেলিয়ার স্কোরবোর্ডে। তাসকিনের সুবাদে প্রথম রানের দেখা পাওয়া অজিরা ২ ওভার শেষেই হারিয়ে বসে ৩ উইকেট। তখন স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ করতে পারেনি তারা।
নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে এর আগে কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি অস্ট্রেলিয়া। এর আগে একবার ৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল দলটি। এবার অস্ট্রেলিয়াকে তেতো স্বাদই দিল বাংলাদেশ।
প্রথম ওয়ানডেতে ২৮৫ রানের লক্ষ্য দিয়ে ইনিংসের প্রথম বলেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনে আঘাত হানেন তাসকিন। ম্যাট শর্টকে বোল্ড করেছিলেন ঢাকা এক্সপ্রেস। আজও ইনিংসের প্রথম ওভারেই অস্ট্রেলিয়া শিবিরে আঘাত হানেন এই পেসার। দ্বিতীয় ওভারে এসে অস্ট্রেলিয়াকে কাঁপিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ না হতেই ফেরেন শর্ট, কুপার কনোলি ও ম্যাট রেনশো।
তাসকিনের করা প্রথম ওভারের চতুর্থ ডেলিভারিটা না খেলে ছেড়ে দেন শর্ট। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে বল গিয়ে স্টাম্পে আঘাত হানে। ৪ বল মোকাবেলা করা শর্ট কোনো রান না করেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন। উইকেট এবং মেডেনে বাংলাদেশকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন তাসকিন। পরের ওভারে বোলিংয়ে এসে অস্ট্রেলিয়াকে আরও বেশি ভুগিয়েছেন মোস্তাফিজ। তাঁর করা ওভার থেকে ২ উইকেট হারায় সফরকারীরা।
মোস্তাফিজের করা প্রথম বলেই আউট হন কনোলি। অফ স্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা মেরে লিটন দাসের গ্লাভসে ধরা পড়েন এই ওপেনার। সে ওভারের শেষ বলে ফের অস্ট্রেলিয়া শিবিরে আঘাত হানেন মোস্তাফিজ। এ যাত্রায় রেনশোকে লিটনের গ্লাভস বন্দী করেন কাটার মাস্টার। ৫ বলে কোনো রান না করেই ফেরেন রেনশো। শুরুতেই ৩ উইকেট তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে বেশ চাপেই রেখেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
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