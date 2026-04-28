Ajker Patrika
অন্য খেলা

আইরিনের হ্যাটট্রিকে স্বপ্নের ফাইনালে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ২৩
ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। ছবি: এএইচএফ

ইতিহাস গড়ে আরও এক ইতিহাসের পেছনে ছুটছে বাংলাদেশ নারী হকি দল। প্রথমবার আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টে নেমেই শিরোপার সুবাস পাচ্ছে তারা। আজ সেমিফাইনালে সিঙ্গাপুরকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এশিয়ান গেমস বাছাইয়ের ফাইনালে উঠেছে জাহিদ হোসেন রাজুর দল।

জাকার্তার জিবিকে ফিল্ডে ম্যাচের অনেকটা সময় ছিল ১-১ সমতায়। তবে শেষ কোয়ার্টারে জোড়া গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করা বাংলাদেশকে নাটকীয় জয় এনে দেন আইরিন রিয়া।

ম্যাচের অষ্টম মিনিটে রিয়ার হিটে লিড নিয়ে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। তবে সেই লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি; দ্বাদশ মিনিটে চিয়া চেরিল পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে সিঙ্গাপুরকে সমতায় ফেরান। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ার্টারে লড়াই ছিল সমানে সমান। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না কোনো পক্ষই। বিশেষ করে তৃতীয় কোয়ার্টারে ফরিদা রাত্রির একটি হিট গোলপোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলে আক্ষেপ বাড়ে বাংলাদেশের।

ম্যাচের ভাগ্য বদলে যায় নাটকীয় চতুর্থ কোয়ার্টারে। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র তিন মিনিট বাকি থাকতে একক প্রচেষ্টায় সার্কেলের ভেতরে ঢুকে জোরাল হিটে লক্ষ্যভেদ করেন রিয়া। সিঙ্গাপুর ভিডিও রেফারেল নিলেও গোলটি টিকে যায়। পরের মিনিটেই সতীর্থের ক্রস থেকে নিখুঁত ফ্লিকে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রিয়া। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমস বাছাইয়ের ফাইনালে ওঠার বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে বাংলাদেশের মেয়েরা।

বিষয়:

খেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

