লিটনকে নিয়ে স্বস্তি

১৪ জুন মিরপুরে বাঁ পায়ের মাংসপেশিতে চোটে পড়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর খেলাই হয়নি লিটন দাসের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলেও শুরুতে তাঁর নাম ছিল না। শেষ মুহূর্তে তাঁকে যুক্ত করা হয়েছে নাজমুল হোসেন শান্ত-মুশফিকুর রহিমদের সঙ্গে। এবার জানা গেল লিটন দাসের কী অবস্থা।
অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে আজ দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন লিটন। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার কোনো রকম অস্বস্তি ছাড়াই অনুশীলন করেছেন বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন। লিটনকে নিয়ে বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘আজ সে পূর্ণ অনুশীলন করেছে। কোনোরকম অস্বস্তি সে বোধ করেনি। কালকে ম্যাচটা খেলবে কি না, সকালে ফিজিও জানাবে।’
ডারউইনে ১৩ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে আগামীকাল এই ভেন্যুতেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) একাদশের বিপক্ষে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবেন ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এখন এই প্রস্তুতি ম্যাচে লিটন খেলতেও পারেন। আবার মূল ম্যাচ সামনে রেখে তাঁকে নাও খেলানো হতে পারে। সুমন বলেন, ‘কাল সকালে এসে ফিজিও জানাবে যে তাকে খেলাবে নাকি সতর্কতা হিসেবে রাখা হবে।’
কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশ দল আগেভাগেই ডারউইনে চলে গেছে। নাজমুল হোসেন শান্ত-তাইজুল ইসলাম-মুশফিকুর রহিমরা পুরো দমে অনুশীলন করছেন। বিসিবির ভিডিও বার্তায় দেখা গেছে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নিচে ক্রিকেটারদের অনুশীলন। ডারউইনের আবহাওয়া দেখে মুগ্ধ সুমন বলেন, ‘ভালো ভালো ভালো ভালো। ঠান্ডা না। অত গরমও নেই।’
আইসিসি ইভেন্টে নিয়মিত খেললেও অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা হয় না বললেই চলে। ২০০৮ সালে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর দীর্ঘ ১৮ বছর অস্ট্রেলিয়ায় গেল বাংলাদেশ। টেস্টের হিসেবে অপেক্ষাটা আরও বেশি। ২০০৩ সালে ডারউইন ও কেয়ার্নসে দুটি টেস্টেই বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস ব্যবধানে। যার মধ্যে কেয়ার্নস টেস্ট শেষ হয়েছিল চার দিনে। ডারউইনে সেবার চার দিনেই হেরে গিয়েছিল খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
২৩ বছর আগে সুজনের অধিনায়কত্বে খেলেছিলেন সুমন। সময়ের পরিক্রমায় ডারউইনে আজ তিনি গেলেন প্রধান নির্বাচক হিসেবে। উইকেটের কী অবস্থা—এই প্রশ্নের উত্তরে সুমন বলেন, ‘মূল মাঠে আমরা যেতে পারিনি। অনুশীলন হচ্ছে মূল মাঠের সঙ্গেই আরেকটা মাঠে। কাল হয়তো একটু খোলার মাঝখানে মূল মাঠ দেখতে পারি আরকি। ৯ তারিখ অফ ডে। ১০ আর ১১ আমাদের মূল মাঠে অনুশীলন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ জুন লিটনের সবশেষ ম্যাচটা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই। সেই ওয়ানডেতে ব্যাটিং করলেও উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরেন নুরুল হাসান সোহান। এবার লিটনের অপেক্ষা ফুরোয় কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে দুই দল। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এই চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ।
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে আইসিসি ইভেন্ট খেলা হলেও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা হয় না বললেই চলে। এবার যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশ খেলছে, সেটা সিরিজের হিসেবে ১৮ বছর পর। টেস্টের হিসেব করলে অপেক্ষাটা আরও বেশি। মূল ম্যাচের আগে নাজমুল হোসেন শান্ত-মুশফিকুর রহিমদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে১ ঘণ্টা আগে
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