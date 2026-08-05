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ক্রিকেট

হৃদয়ের তাণ্ডবে সরাসরি ফাইনালে জাফনা, সাকিব কী করেছেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
হৃদয়ের তাণ্ডবে সরাসরি ফাইনালে জাফনা, সাকিব কী করেছেন
২১ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলে জাফনাকে ফাইনালে তুলেছেন তাওহীদ হৃদয়। ছবি: ফাইল ছবি

কদিন আগেই লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ৮ বলে ৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জাফনা কিংসের জয়ে অবদান রেখেছিলেন তাওহীদ হৃদয়। তাঁর সেই একটা ছক্কায় ক্যাচ ধরে এক দর্শক জিতেছিলেন লাখ টাকার পুরস্কার। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারেও তাণ্ডব চালালেন হৃদয়। জাফনা কিংস সরাসরি উঠে গেল ফাইনালে।

যখন কোনো ম্যাচে জয়-পরাজয়ের ব্যবধান ১৪ রানের, তখন অনেকের কাছেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ মনে হতে পারে। কিন্তু আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় জাফনা কিংস-গল গ্যালান্টস প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচের অবস্থা যে তেমন নয়। ২৪৩ রানের লক্ষ্যে নেমে আগেই হেরে বসা গল কেবল হারের ব্যবধান কমিয়েছে। হৃদয়ের ২১ বলে ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে সরাসরি ফাইনালে উঠে গেল জাফনা। একই দলে হৃদয়ের জাতীয় সতীর্থ সাকিব ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পেলেও বোলিংয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন।

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কলম্বোর প্রেমাদাসায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে ২৪৩ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে গল। ১৭.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯০ রানে পরিণত হয় দলটি। নবম উইকেটে সাচিন্দু কলম্বাগে ও দিনুরা কালুপাহানা ১৪ বলে ৩৮ রানের জুটি গড়ে কেবল হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৮ রানে থেমে যায় গল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন স্যাম হারপার। ২১ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৬ চার ও ২ ছক্কা।

জাফনার মোহাম্মদ সিরাজ ৪ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। লিজাড উইলিয়ামস নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাকিব, দিলশান মাদুশঙ্ক ও দুনিথ ভেল্লালাগে। সাকিব ৩ ওভারে খরচ করেছেন ৩৬ রান। আর মাদুশঙ্ক বোলিংয়ে এসেছেন আভিস্কা ফার্নান্দোর ইমপ্যাক্ট হিসেবে।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ২ উইকেটে ২৪২ রান করে জাফনা। কামিল মিশারা ৫৫ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবে দুই ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। হৃদয় ২১ বলে ৫৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। মেরেছেন ২ চার ও ৫ ছক্কা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাওহীদ হৃদয়
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