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ফুটবল

অস্ত্রোপচারের পর আর্জেন্টিনার ফুটবলারের আবেগঘন বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ত্রোপচারের পর আর্জেন্টিনার ফুটবলারের আবেগঘন বার্তা
আর্জেন্টিনার কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন গোমেস। চোটের কারণে বর্তমানে মাঠের বাইরে আছেন তিনি। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফুটবলে ফিরেছিলেন আলেহান্দ্রো পাপু গোমেস। কিন্তু মাঠে ফেরার আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইতালির সিরি ‘বি’ ক্লাব পাদোভার হয়ে খেলতে গিয়ে ডান গোড়ালির চোটে গত এপ্রিলে অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাঁকে। পুনর্বাসনের কঠিন সময়ে আবেগঘন বার্তা দিলেন গোমেস।

সবকিছুই কেটে যায়—এই শিরোনামে দেওয়া পোস্টে গোমেস লিখেছেন, ‘আমি কথা দিচ্ছি, আজ পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে না। বুকের ভেতরটা যতই ভারী লাগুক না কেন, হাল ছেড়ো না। কখনো কখনো একটু ভেঙে পড়তে হয়, যাতে সেই ফাটল দিয়েই কিছুটা আলো ভেতরে ঢুকতে পারে।’

গোমেসের বিশ্বাস, খারাপ সময়ের পরই আলোর মুখ দেখবেন তিনি। এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘যতটা ইচ্ছা কাঁদো, তারপর চোখের পানি মুছে মনে রেখো—প্রতিটি ঝড়ের পরই শান্তি আসে।’

পোস্টের শেষ অংশে গোমেস লিখেছেন, ‘তোমার হাত দুটির দিকে তাকাও। এগুলো এমন সব যুদ্ধ লড়েছে, যার কথা কেউ জানে না। তারপরও তুমি আজও দাঁড়িয়ে আছ। এই কষ্ট চিরকাল তোমার আত্মায় থেকে যাবে না। জীবন সবসময়ই নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার পথ খুঁজে নেয়। গভীর শ্বাস নাও, ভয়কে ছেড়ে দাও, বিশ্বাস রাখো। আমি শপথ করে বলছি—সবকিছুই কেটে যায়।’

পোস্টটি দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ভক্তরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। তবে মন্তব্যের সুযোগ সীমিত রেখেছেন গোমেস। সেখানে মন্তব্য করা কয়েকজনের একজন ছিলেন আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার হোনাস গুতিয়েরেস। তিনি লিখেছেন, ‘এগিয়ে যাও বন্ধু, সর্বশক্তি দিয়ে লড়ো।’

দুই বছরের ডোপিং নিষেধাজ্ঞা শেষে পাদোভায় যোগ দিয়ে আবারও নিজেকে প্রমাণের পথে ছিলেন গোমেস। ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামার পাশাপাশি কয়েকটি ম্যাচে অধিনায়কত্বও করেন। তবে ২০২৫-২৬ মৌসুমে কয়েকটি ম্যাচ খেলার পর ডান গোড়ালির পুরোনো সমস্যা আবারও প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর। গত ২১ মার্চ পালেরমোর বিপক্ষে ম্যাচের পর আর মাঠে নামা হয়নি গোমেসের। সে ম্যাচের পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

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খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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