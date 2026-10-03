Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

সোনা জিততে ভারতের রানের পাহাড় টপকাতে হবে পাকিস্তানকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১২: ৪৪
সোনা জিততে ভারতের রানের পাহাড় টপকাতে হবে পাকিস্তানকে
জোড়া ফিফটিতে এই পুঁজি পেয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

অভিষেক শর্মার ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল ভারত। মাঝে রানের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলেও শেষদিকে ঝড় তুলেন তিলক ভর্মা ও শিবম দুবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোনার লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে ভারত।

এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে আগে ব্যাট করে ২১১ রান করেছে ভারত। তাদের হয়ে ফিফটি করেছেন অভিষেক ও তিলক। ফিফটি না করলেও কার্যকরী ইনিংস খেলেছেন দুবে।

শুরু থেকেই পাকিস্তানের বোলারদের ওপর চড়াও হন বৈভব সূর্যবংশী ও অভিষেক। ঝড় তুললেও ইনিংস বড় করতে পারেননি সূর্যবংশী। ৯ বলে ২ ছক্কায় ১৫ রান করে এই ওপেনার ফিরলেও অভিষেকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভারতের রানের চাকা দ্রুতই এগিয়েছে।

২০ বলেই ফিফটি তুলে নেন অভিষেক। আরাফাত মিনহাজের শিকার হওয়ার আগে ২৮ বলে ৩ চার ও ৭ ছক্কায় ৬১ রান করেন তিনি। অভিষেকের বিদায়ের পর ভারতের রানের গতি কমে আসে। শ্রেয়াশ আইয়ার (২৪ বলে ২১) ও ইশান কিশান (১৮ বলে ২০) ক্রিজে থিঁতু হলেও দ্রুত রান তুলতে পারেননি। ১৬ ওভার শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারতের সংগ্রহ ছিল ১৪২ রান।

শেষ ৪ ওভারে পাকিস্তানের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়েছেন তিলক। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে এ সময় ৬৯ রান করে ভারত। ২২ বলে ৩ চার ও ৪ ছক্কায় ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন তিলক। ১৫ বলে দুবের অবদান ২৭ রান।

পাকিস্তানের হয়ে আহমেদ দানিয়েল ও মিনহাজ দুটি করে উইকেট নেন। ৩ ওভারে মিনহাজ ২৫ রান দিলেও দানিয়েলের খরচ ৪৩ রান। সবচেয়ে বেশি ৪৭ রান দিয়েছেন সাইম আইয়ুব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত