Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৫৪
ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে দেখবেন কোথায়
টস জিতেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ভারত। নিশিনের করোগি স্পোর্টস পার্কে টস জিতে ব্যাট করছে শ্রেয়াশ আইয়ারের দল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করছে সনি টেন ১, ৩ ও ৪। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

এশিয়াড: স্থান নির্ধারণী

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

সকাল ৬টা, সরাসরি

সনি টেন ১

এশিয়াড: ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান

বেলা ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩ ও ৪

তৃতীয় ওয়ানডে

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস

লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

প্রীতি ম্যাচ

ভারত-ব্রাজিল

রাত ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ২, ৩ ও ৪

উয়েফা নেশনস লিগ

ক্রোয়েশিয়া-ইংল্যান্ড

রাত ১০টা, সরাসরি

সুইজারল্যান্ড-স্লোভেনিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

স্পেন-চেক প্রজাতন্ত্র

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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