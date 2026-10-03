ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে দেখবেন কোথায়

এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ভারত। নিশিনের করোগি স্পোর্টস পার্কে টস জিতে ব্যাট করছে শ্রেয়াশ আইয়ারের দল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করছে সনি টেন ১, ৩ ও ৪। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
এশিয়াড: স্থান নির্ধারণী
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৬টা, সরাসরি
সনি টেন ১
এশিয়াড: ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩ ও ৪
তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস
লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
প্রীতি ম্যাচ
ভারত-ব্রাজিল
রাত ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
উয়েফা নেশনস লিগ
ক্রোয়েশিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১০টা, সরাসরি
সুইজারল্যান্ড-স্লোভেনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
স্পেন-চেক প্রজাতন্ত্র
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
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