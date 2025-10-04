জাকেরের বাজে ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন বাংলাদেশ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন জাকের আলী অনিক। ক্যারিয়ারের শেষ চার ইনিংসের মধ্যে মাত্র একবার দুই অঙ্ক ছাড়াতে পেরেছেন। মোটের ওপর তিনি যখন অধিনায়ক, তখন চাপটা যে আরও বেশি। অফ ফর্মের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকা জাকেরকে আগলে রেখেছেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স।
এশিয়া কাপ থেকে জাকেরের ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে ছয় ম্যাচ খেলে একটা ছক্কাও মারতে পারেননি। এশিয়া কাপে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ ও ৫ রান করে আউট হয়েছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে করেছেন ৬ রান। এই তিন ম্যাচ মিলিয়ে যা করেছিলেন (১৫ রান), তার দ্বিগুণ রান করেছেন গতকাল। শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২৫ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ৩২ রান করেছেন জাকের।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সিমন্স। তাঁর মতে, জাকেরকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বাংলাদেশের প্রধান কোচ বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেকেই নিয়মিত রান করতে পারে না। তারও (জাকের) কয়েকটা ম্যাচ বাজে গেছে। এটাকে সমস্যা মনে হচ্ছে না আমার কাছে। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।’
শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে গতকাল দুই পরিবর্তন নিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ-তানজিম হাসান সাকিবের পরিবর্তে একাদশে এসেছিলেন শরীফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। দুই পরিবর্তন আনায় বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে হয়েছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। ১৪৮ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ২৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। টপ অর্ডারদের ব্যর্থতার দিনে হাল ধরেছেন মিডল অর্ডার ব্যাটাররা। সোহানের ২১ বলে ৩১ রানের ইনিংসের পাশাপাশি শামীম হোসেন পাটোয়ারী (৩৩), জাকের আলী অনিকের (৩২) ইনিংস দুটিও দলের জয়ে দারুণ অবদান রেখেছে। শেষের দিকে শরীফুল ইসলামের ৬ বলে ২ চারে ১১ রানের ক্যামিও ইনিংসে বাংলাদেশ তো ২ উইকেটেই জিতে গেল।
শেষ ওভারের প্রথম বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে চার মেরে জেতানোর পর শরীফুলকে কুর্নিশ করেছেন সোহান। বাংলাদেশের ২ উইকেটের জয়ে শরীফুলের হাতেই উঠেছে ম্যাচ-সেরার পুরস্কার। ব্যাটিংয়ে ক্যামিও ইনিংসের পাশাপাশি ৪ ওভার বোলিংয়ে ১৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। শিষ্যদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ সিমন্স বলেন, ‘দলে অনেক মিডল অর্ডার ব্যাটার রয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিকেটারকে সুযোগ দিয়ে দিচ্ছি। যাদের আজ খেলানো হয়েছে, তারা দারুণ খেলেছে। সবারই উন্নতি হচ্ছে।’
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস খেলতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হয়েছেন জাকের। নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিক হতে পারছেন না জাকের। যদিও সতীর্থদের দারুণ পারফরম্যান্সে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। এবার তাঁদের সামনে আফগানদের ধবলধোলাইয়ের হাতছানি। শারজায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
