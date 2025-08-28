Ajker Patrika
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’সহ যা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ম্যাচ রয়েছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ম্যাচ রয়েছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ আজ খেলবে সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩০ মিনিটে সাউদাম্পটনে শুরু হবে এই ম্যাচ। টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

খেলাফুটবলক্রিকেট
