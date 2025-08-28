ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’সহ যা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ আজ খেলবে সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩০ মিনিটে সাউদাম্পটনে শুরু হবে এই ম্যাচ। টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় দেশের ফুটবলে উন্মাদনা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জার্সি পরার পর হামজা তাঁর পারফরম্যান্স দিয়ে ছড়াচ্ছেন মুগ্ধতা। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে কয়েক গুণ। নতুন মাইলফলক অর্জনের পর তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।১২ মিনিট আগে
মাঠের ফুটবলে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেটা বোঝা যায় ফুটবল বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকার সময়। এই দুই মেজর টুর্নামেন্টে উপমহাদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান।১ ঘণ্টা আগে
‘ঠোঁটকাটা’ মানুষ হিসেবে বাসিত আলীর জুড়ি মেলা ভার। একটু অন্য রকম কিছু ঘটলেই হলো। সেটা হোক পাকিস্তান দলের পারফরম্যান্স অথবা ভাইরাল হওয়া কোনো কথা—এমন কিছু হলে বাসিত চুপ করে বসে থাকেন না। কখনোবা ব্যঙ্গ করে, আবার কখনো কড়া ভাষায় জানান প্রতিবাদ।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ উপলক্ষে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন সিলেটে। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল কাল সিলেটে নয়, গিয়েছেন চট্টগ্রামে। তাঁর কর্মসূচি ভিন্ন। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা দলকে নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক চট্টগ্রাম আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকে৩ ঘণ্টা আগে