বিসিবিকে ২১ জানুয়ারির ডেডলাইনের ব্যাপারে কিছু বলেনি আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অচলাবস্থা কাটেনি এখনো। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

ইএসপিএনক্রিকইনফোসহ ভারতের আরও বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ডেডলাইন ঠিক করে দিয়েছে আইসিসি। তবে বিষয়টির সত্যতা নেই বলে জানিয়েছেন বিসিবির বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন।

আজ সংবাদমাধ্যমকে আমজাদ বলেন, ‘গত শনিবার ১৭ জানুয়ারি আইসিসির একজন প্রতিনিধি আসেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের একটি প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয়। সেখানে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে ভেন্যু নিয়ে যে তথ্যটা বলে দেই আমরা যে (ভারত) ভেন্যুতে খেলতে অপারগ। সেই সঙ্গে বিকল্প ভেন্যুর জন্য অনুরোধ করি। আইসিসির প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। উনি আমাদের বলেন যে ঠিক আছে। উনি এই বিষয়গুলো আইসিসিতে অবহিত করবেন। পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে আইসিসি। এই বিষয়ে প্রতিনিধি কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা কবে নাগাদ জানাবেন কিছুই বলেননি। শুধু মাত্র বলেছেন যে পরবর্তী তারিখটা কবে হবে সেটা আমাদের জানিয়ে দেবেন।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নিজেদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায়। এই বিষয়ে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে। সবশেষ গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকায় এসেছিলেন আইসিসির একজন প্রতিনিধি। ভারতে তেমন কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা নেই বলে বিসিবি প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তাতেও সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি বিসিবি। নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে প্রতিবেশী দেশটিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল সংস্থাটি।

এরই মধ্যে গতকাল রাতে ক্রিকইনফো জানায়, বিসিবিকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছে আইসিসি। এই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এএফপিকে এমনটাই জানিয়েছে আইসিসির একটি সূত্র।

আইসিসির ওই সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশকে নিয়ে চলমান অচলাবস্থায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিকল্প দল হয়েছে স্কটল্যান্ডকে ভেবে রেখেছে আইসিসি। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপে যেসব দল জায়গা করে নিতে পারেনি তাদের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে আছে স্কটিশরা। স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রাখা হয়েছে তাদের।

