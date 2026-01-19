Ajker Patrika
বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে কথা হয়নি আইসিসির

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৩
এখনো আইসিসির সঙ্গে কথা হয়নি স্কটল্যান্ডের। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে বেছে নেবে আইসিসি, এমন খবর বের হয়েছিল আজ। তবে এর কোনো সত্যতা খুঁজে পায়নি বিসিবি। ইংল্যান্ডের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে এখন পর্যন্ত কোনো কথাই হয়নি স্কটল্যান্ডের।

নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বলে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই সঙ্গে ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। বিসিবির সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেও সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেনি আইসিসি। সম্প্রতি ঢাকায় এসে বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসেছিল আইসিসির প্রতিনিধি দল। ভারতে তেমন কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলেও অবহিত করা হয়েছে আইসিসির পক্ষ থেকে। এরপরও বিসিবিকে সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি আইসিসি।

ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় বিসিবি। কোনো পরিস্থিতিতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না। শেষ পর্যন্ত বিসিবি নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে আইসিসিও বিকল্প ভেবে রেখেছে। আইসিসির সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছিল এএফপি। ওই সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশকে নিয়ে চলমান অচলাবস্থায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডকে ভেবে রেখেছে আইসিসি। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপে যেসব দল জায়গা করে নিতে পারেনি তাদের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে আছে স্কটিশরা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল হিসেবে আইসিসির সঙ্গে কোনো কথা না হলেও অনাগ্রহী নয় স্কটল্যান্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার প্রস্তাব দিলে ফিরিয়ে দেবে না ইউরোপের দলটি। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআইসিসিস্কটল্যান্ড ক্রিকেট
