তারেক রহমান টাঙ্গাইলে আসছেন শনিবার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল শনিবার (৩১ জানুয়ারি) টাঙ্গাইল সফরে আসছেন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।
সফরের অংশ হিসেবে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন তিনি।
তারেক রহমানকে বরণ ও সমাবেশ সফল করতে টাঙ্গাইল জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সমাবেশ ঘিরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে।
দলীয় সূত্র জানায়, টাঙ্গাইলের বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও আশপাশের জেলা থেকে নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামবে সমাবেশে। নেতা-কর্মীদের নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সভাস্থলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এ সময় তিনি বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী সমাবেশের সকল প্রস্তুতি চলছে। তারেক রহমানের আগমনে টাঙ্গাইলের মানুষের মাঝে ঈদের উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। তিনি টাঙ্গাইলের উন্নয়নসহ দীর্ঘদিনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।’
জেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক সানু বলেন, নির্বাচনী সমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতি হবে। টাঙ্গাইল জেলাবাসী তারেক রহমানের আগমনের অপেক্ষার প্রহর গুনছেন।
সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আজ দুপুরে সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার শামসুল আলম সরকার।
