যাদের কারণে দেশে ফেরা, কেউ কেউ তাদের স্বীকার করতে চান না: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই যোদ্ধাদের কারণে অনেকের জেল থেকে মুক্তি, দেশে ফেরা হলেও কেউ কেউ তাদের স্বীকার করতে চান না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার লক্ষ্মীপুরের আদর্শ সামাদ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমি বড় বিস্মিত, আমি লজ্জিত। যাদের কারণে জেল থেকে মুক্তি, যাদের কারণে অনেকের ফিরে আসা, যাদের কারণে নির্বাচনের কথা বলা, যাদের কারণে দেশ শাসনের কারও কারও স্বপ্ন দেখা, তারা তাদের (জুলাই যোদ্ধাদের) অস্বীকার করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।’

জামায়াত আমির যোগ করেন, ‘আমরা কথা দিয়েছিলাম, জুলাই যোদ্ধাদের আমাদের অন্তরে জায়গা করে দেব। আমরা কথা রেখেছি, আমরা জুলাইকে কবুল করে নিয়েছি।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘জুলাইয়ের আগে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো বহু চেষ্টা করেছি। জীবন দিয়েছি, আয়নাঘরের সঙ্গী হয়েছি, জেলে গিয়েছি, পঙ্গু হয়েছি। ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছে কিন্তু আমাদের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে নাই, পরিবর্তন এসেছে আমাদের সন্তানসন্ততির নেতৃত্বে—কেউ কেউ আছেন এদেরকে স্বীকার করতে চান না, তাদেরকে বাচ্চা-নাতি-পোতা বলেন।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘যে রাজনীতি দেশকে চাঁদাবাজিতে অস্থির করে তুলেছে। আমার মা-বোনকে বেইজ্জত করেছে। জনগণ সে রাজনীতির পরিবর্তন চায়। পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই হ্যাঁ ভোটে সিল মারতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষকে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে নিতে হবে। তারপরে ১১ দলের প্রার্থীদের মার্কায় ভোট দিতে হবে।’

জেলা আমির রুহুল আমিন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কুমিল্লা অঞ্চল পরিচালক এ টি এম মাছুম, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, চাকসুর জিএস সাঈদ বিন হাবিব, জাকসু জিএস মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান প্রমুখ।

