Ajker Patrika
রাজনীতি

চা-শিল্প এখন সিসিইউতে, আগামী বছর আইসিইউতে চলে যেতে পারে: এমপি নাসির উদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চা-শিল্প এখন সিসিইউতে, আগামী বছর আইসিইউতে চলে যেতে পারে: এমপি নাসির উদ্দিন
সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

মৌলভীবাজার-১ আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ চা-শিল্প রক্ষার প্রশ্নে বলেছেন, ‘বাংলাদেশে ২০০টির বেশি চা-বাগান আছে, কিন্তু শিল্পটি এমন সংকটে পড়েছে যে মেডিকেলের ভাষায় একে এখন সিসিইউতে বলা যায়। এবার সমাধান না হলে আগামী বছর আইসিইউতে চলে যেতে পারে।’

আজ সোমবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তাঁর অভিযোগ, সার, কীটনাশকসহ উৎপাদন উপকরণের দাম ৩০০-৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু চায়ের দর গত ১০ বছরে বাড়েনি।

নাসির উদ্দিন বলেন, চা-শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর দাবিও আছে, কিন্তু তার সমাধান হবে উৎপাদিত চায়ের ন্যায্য দর নিশ্চিত করলে। নিলামে চায়ের দর বর্তমানে প্রায় ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত করা গেলে শিল্প ও শ্রমিক দুটিই টিকে থাকবে। এই শিল্প যদি ধ্বংস হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অসহায় হয়ে যাবেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবিএনপিসংসদ সদস্যসংসদ অধিবেশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সম্পর্কিত

চা-শিল্প এখন সিসিইউতে, আগামী বছর আইসিইউতে চলে যেতে পারে: এমপি নাসির উদ্দিন

চা-শিল্প এখন সিসিইউতে, আগামী বছর আইসিইউতে চলে যেতে পারে: এমপি নাসির উদ্দিন

সব তেল সংসদে, বাইরে নেই: বিরোধীদলীয় নেতা

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

সংরক্ষিত নারী আসনে জামায়াত জোটের তালিকা প্রকাশ, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা