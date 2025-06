আমি এক ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার: সারোয়ার তুষার

সাম্প্রতিক সময়ে আমাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ একটা হইচই দেখা যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমার চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করা এবং আমার সম্পর্কে রায় দেওয়া সংশ্লিষ্ট সকলের ‘গণতান্ত্রিক’ অধিকার। এর আগে বছর চারেক আগে আমি একবার কাছাকাছি ধরনের ফেসবুক আদালতের তোপের মুখে পড়েছিলাম। তখন আমার সিদ্ধান্ত ছিল, যা-ই হোক না কেন, সোশ্যাল মিডিয়ার বাজারে আমি ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনি নিয়ে চর্চা করব না। উপযুক্ত ফোরামে নিজের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য জানাব। তা-ই করেছিলাম। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সোশ্যাল মিডিয়া আক্রমণ তাতে থেমে থাকে নাই। আমি দীর্ঘ তিন বছর একটা প্রক্রিয়া মেনে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম; অন্যদিকে আমার ব্যাপারে যা খুশি তাই মন্তব্য করা এবং আমাকে যেকোনো প্রকারে অপদস্থ করাকে অনেকেই নিজেদের ‘গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’-এর অংশ বানিয়ে ফেলেছিলেন। নীরবে রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও আমি সেসব ওভারলুক করে গেছি। কেউ যদি এখনো ওই ঘটনা জানতে আগ্রহী থাকেন, ফেসবুকে আদালত না বসিয়ে let’s reopen all the documents.

ঘটনাটা সোশ্যাল মিডিয়ায় কারা পিক করেছে তা খুব পরিষ্কার। আওয়ামী কালচারাল উইং, ৫ আগস্টের পর থেকে আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যে নাখোশ বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ এই ঘটনাকে লুফে নিয়েছে। তাদের টার্গেট স্রেফ আমি না; বলা ভালো, এনসিপিই তাদের প্রধান টার্গেট। ঈদের পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু হওয়ার ঠিক আগের রাতে আমার বিরুদ্ধে এই সংঘবদ্ধ অনলাইন মব সৃষ্টি, নিছক কাকতাল নয়। তারা খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন, এনসিপির পক্ষে আমি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে দলের পজিশন তুলে ধরি। গত কয়েক মাসে রাজপথের বক্তৃতায়, টকশোতে এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে সংস্কার প্রশ্নে আমার অনমনীয় অবস্থান সমাজে ওয়েল এস্টাবলিশড। আমি যে টার্গেট হব, এটা আশ্চর্যের নয়। রাজনৈতিক বিরোধিতা ও না-পছন্দকে ব্যক্তিগত চরিত্রহননের মতো ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে মোকাবিলার মতো জঘন্য কাজ আর হয় না।

জনাবা ‘ক’ অবশ্য তাজনূভার দুঃখে কাতর! কেন অহেতুক তাজনূভাকে জড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই চরিত্রহনন ও যৌন আক্রমণ চলছে, তা তাকে বেশ দুঃখিত করেছে বৈকি! অথচ দুইটা দিন তিনি চুপ থাকলেন, হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে বলতে থাকলেন, তিনি কল ফাঁসের ব্যাপারে কিছু জানেন না। এদিকে তাজনূভার সঙ্গে এটা ঘটতে দিলেন। ওই নারীর পরিচয় জানার পরও তাজনূভাসহ এনসিপির নেতা-কর্মীরা তার পরিচয় ফাঁস না করে রাজনৈতিক ভদ্রতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তাজনূভা জাবীনও যে তার শক্ত রাজনৈতিক অবস্থান ও বক্তব্যের কারণে কোনো কোনো পক্ষের চক্ষুশূল, তা বলাই বাহুল্য।

ভালো কথা, গত ১৬ মে অনুষ্ঠিত নারীদের মৈত্রীযাত্রার একটা ঘটনা শেয়ার করি। সেখানে যাওয়ার কারণে তাজনূভা বেশ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। আমি তাজনূভার পক্ষে প্রতিবাদ করে ফেসবুকে কিছু কথা লিখেছিলাম। এরপরের দিন, গত ১৭ মে, জনাবা ‘ক’, আমাকে মেসেঞ্জারে লেখেন, ‘তুমি আমার কথাটা উল্লেখ করতে পারতে।’ অর্থাৎ, মৈত্রীযাত্রায় যাওয়ার কারণে তিনিও আক্রমণের শিকার হয়েছেন, সেটা আমি কেন উল্লেখ করলাম না এই নিয়ে তার অনুযোগ! অথচ তার ভাষ্যমতে আমি তাকে ‘কুপ্রস্তাব’ দিয়েছি গত রোজায়, মার্চ বা ফেব্রুয়ারি মাসে!

কল রেকর্ড ফাঁসের পর গত দুই দিন তিনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নানা কথা বলেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে তিনি এটা ‘দলের ভেতরেই মিটমাট’ করতে চেয়েছেন, আমি নাকি সেই সেই সুযোগ রাখি নাই। কীভাবে? আমাকে চরমভাবে অপদস্থ করার পর কেউ কেউ যখন তাকে শনাক্ত করতে পেরেছেন, তার বিরুদ্ধেও কেউ কেউ কিছু কথা বলেছেন। এগুলো নাকি আমি করিয়েছি! তিনি আর এসব ‘বাড়াতে চান না’।

বাহ! একদিকে আমাকে অনলাইন নাৎসিদের হাতে তুলে দিয়ে চরমভাবে অপদস্থ ও চরিত্রহননের পর তিনি আর ‘বাড়াতে চান না’। আমি তাকে বলেছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের ঘটনা ব্রেক হওয়ার পর, সেসব আর কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। পক্ষে-বিপক্ষে কথা ছড়ায়। এখানে আমার কোনো হাত নাই। আমার বিরুদ্ধে নজিরবিহীন মব সৃষ্টি করার পর আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, ‘তুমি মব সৃষ্টি করছো।’

গত দুই দিন আমি এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আছি। আমার নামে বিভিন্ন ফেইক স্ক্রিনশট ভাইরাল করা হয়েছে, আমার ছবি বিভিন্ন পর্নো সাইটে তুলে দিয়ে সেসব distorted & edited ছবির স্ক্রিনশট আবার ফেসবুকে প্রচার করা হচ্ছে। আমার আর তাজনূভার ছবি জুড়ে দিয়ে জঘন্য অশ্লীল ও যৌনাত্মক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এতে করে আমার সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং আমার দলের ইমেজ ভূলুণ্ঠিত। দেখা যাচ্ছে যে, আমার ব্যক্তিগত ও মানবিক মর্যাদা এভাবে ধূলিসাৎ করাটাও অনেকের কাছে ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা!

এসবের পরিবেশ তৈরি করেও নাকি ভদ্রমহিলা এই দলকে ‘বিতর্কিত’ করতে চান না, তিনি এই দলের ‘ভালো’ চান, তিনি সব ‘মিটমাট’ করতে চান! তথাস্তু!

যেভাবে এই ঘটনায় জনাব নাহিদ ইসলাম, সামান্তা শারমিন, তাজনূভা জাবীন ও দলের অন্যান্য নারীদের টেনে আনা হয়েছে, তাতে খুবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এনসিপিই টার্গেট। এনসিপির ইমেজ ডাউন করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটাই এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের মূলে। আমার দল যখন নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দিতে চরম ব্যস্ত সময় পার করছে, ঐকমত্য কমিশনে রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে সবচেয়ে ডিসাইসিভ ও বোল্ড পজিশন নিয়েছে, তখনই এই সংঘবদ্ধ আক্রমণ ঘটানো হলো।

নতুন দল হিসেবে এনসিপি এক মিডিয়া ক্রুসেডের মুখোমুখি। প্রতিদিনই এনসিপির বিরুদ্ধে চরম আপত্তিকর ও ভুলভাল তথ্য অনলাইনে ছাড়া হচ্ছে। সামনে এটা আরও বাড়বে। ইনশাআল্লাহ, এনসিপি এসব মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে।

আমি দলের কাছে লিখিত জবাব দেব। আমার জবাব অবশ্য আমি নিজেই লিখি, অন্য কাউকে লিখে দিতে হয় না।

সংশ্লিষ্ট অপর নারী নিজ প্রোফাইল থেকে আমার বিরুদ্ধে পোস্ট দিলেও, এখানে আমি তার নাম নিলাম না। এ জন্য চড়া মাশুল দিতে হলেও এটা আমার মডেস্টি আর ইন্টিগ্রিটির একটা স্মারক হয়ে থাক। ব্যক্তিগত যৌন-কেচ্ছার জায়গা অনলাইন পরিসর নয়। যারা সংশ্লিষ্ট নারীকে চিনেছেন, তাদের কাছে আমার আহ্বান, তার ব্যাপারে কোনো কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর মন্তব্য করবেন না। এহেন কুৎসা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা না হওয়াই কাম্য।

আমি এক ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। Still I believe only truth shall prevail.