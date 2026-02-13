বিজয় মিছিল না করার নির্দেশ তারেক রহমানের

বিজয় নিয়ে কোনো মিছিল, সভা-সমাবেশ না করতে দলের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর পরিবর্তে আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) জুমার নামাজের পর মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলীর বরাতে গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অভিযোগ করেছে, নির্বাচনের ফলাফল ‘টেম্পারিং’-এর চেষ্টা হচ্ছে। রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৩৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিএনপি। এই উপলক্ষে আজ শুক্রবার দেশব্যাপী দোয়ার কর্মসূচি দিয়েছে দলটি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়।৩৬ মিনিট আগে
নরসিংদী-২ আসনে পরাজয়ের পর জোটভুক্ত শরিক দলের বিরুদ্ধে ‘গাদ্দারি’র অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী সারওয়ার তুষার। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোট গ্রহণ শেষে রাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ‘আমজাদের এই গাদ্দারি বাংলাদেশ মনে রাখবে।’১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচন নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাস। তিনি বলেছেন, ‘এখন আমার নির্বাচনকে নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। তোমাদের কঠিন পরিশ্রম নষ্ট করার জন্য অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। আমি আশা করব, তোমরা চোখ-কান খোলা রাখবে।’৩ ঘণ্টা আগে