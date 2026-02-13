আমজাদের এই গাদ্দারি বাংলাদেশ মনে রাখবে: সারওয়ার তুষার

নরসিংদী-২ আসনে পরাজয়ের পর জোটভুক্ত শরিক দলের বিরুদ্ধে ‘গাদ্দারি’র অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী সারওয়ার তুষার। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোট গ্রহণ শেষে রাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ‘আমজাদের এই গাদ্দারি বাংলাদেশ মনে রাখবে।’
স্ট্যাটাসে নরসিংদী-২ আসনের ফলাফল তুলে ধরেন তুষার। এই আসনে সব কটি কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষের ড. আবদুল মঈন খান পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৬৯৪ ভোট, শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ১৪ হাজার ৫৬৭ ভোট ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৬৬৯ ভোট।
সারওয়ার তুষার বলেন, ‘জোটের ভোট ভাগ হওয়ায় বিএনপির প্রার্থী ৬৪৫৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। নরসিংদী-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী, জোটের বিরুদ্ধে গাদ্দারি না করলে, ব্যালটে দাঁড়িপাল্লা না থাকলে এবং জামায়াতের তৃণমূল জোটের পক্ষে অবিভক্তভাবে পূর্ণ সহযোগিতাসহ কাজ করতে পারলে নরসিংদী-২ আসনে এগারো দলীয় জোট অন্তত ১০/১৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করত।’
তুষার আরও বলেন, ‘ভোটাররা যখন দেখেছে পলাশে জোট ফাংশন করছে না, আমাদের ভোটাররাও তখন ধানের শীষে ভোট দিয়েছে। এছাড়া দিনভর কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিএনপির নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতি ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার পাশাপাশি এগারো দলীয় জোটের নিষ্ক্রিয়তা ভোটের মাঠকে প্রভাবিত করেছে।’
তুষার বলেন, ‘আমজাদের এই গাদ্দারি বাংলাদেশ মনে রাখবে।’
এনসিপির এই প্রার্থী আরও বলেন, ‘ইলেকশনটা আমাকে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার বিরুদ্ধে একযোগে করতে হয়েছে। ব্যালটে দাঁড়িপাল্লা না থাকলে এই আসনের নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশকে বিস্মিত ও উদ্বেলিত করত।’ স্থানীয় প্রশাসনকে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অভিযোগ করেছে, নির্বাচনের ফলাফল ‘টেম্পারিং’-এর চেষ্টা হচ্ছে। রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৩৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিএনপি। এই উপলক্ষে আজ শুক্রবার দেশব্যাপী দোয়ার কর্মসূচি দিয়েছে দলটি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়।৩৬ মিনিট আগে
বিজয় নিয়ে কোনো মিছিল, সভা-সমাবেশ না করতে দলের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর পরিবর্তে আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) জুমার নামাজের পর মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচন নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাস। তিনি বলেছেন, ‘এখন আমার নির্বাচনকে নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। তোমাদের কঠিন পরিশ্রম নষ্ট করার জন্য অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। আমি আশা করব, তোমরা চোখ-কান খোলা রাখবে।’৩ ঘণ্টা আগে