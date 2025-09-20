বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাগদান সেরেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) মিডিয়া সেলের সহসম্পাদক শ্যামলী সুলতানা জেদনী।
গতকাল শুক্রবার রাতে তাঁরা নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে খবরটি জানিয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার ফেসবুকে নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে হান্নান ও জেদনী তাঁদের বাগদানের ছবি শেয়ার করেন।
আংটি বদলের ছবি পোস্ট করে হান্নান ও জেদনী লেখেন, ‘আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (সূরা আন-নাবা, আয়াত ৮)। আলহামদুলিল্লাহ।’
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে স্বল্প পরিসরে পারিবারিকভাবে এই বাগদান সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী জেদনী। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন হান্নান মাসউদ। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এনসিপিতে যোগ দেন তিনি।
