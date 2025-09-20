Ajker Patrika
বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪০
আব্দুল হান্নান মাসউদ ও শ্যামলী সুলতানা জেদনী। ছবি: সংগৃহীত
বাগদান সেরেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) মিডিয়া সেলের সহসম্পাদক শ্যামলী সুলতানা জেদনী।

গতকাল শুক্রবার রাতে তাঁরা নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে খবরটি জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ফেসবুকে নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে হান্নান ও জেদনী তাঁদের বাগদানের ছবি শেয়ার করেন।

আংটি বদলের ছবি পোস্ট করে হান্নান ও জেদনী লেখেন, ‘আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (সূরা আন-নাবা, আয়াত ৮)। আলহামদুলিল্লাহ।’

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে স্বল্প পরিসরে পারিবারিকভাবে এই বাগদান সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।

আব্দুল হান্নান মাসউদ ও শ্যামলী সুলতানা জেদনী। ছবি: সংগৃহীত
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী জেদনী। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন হান্নান মাসউদ। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এনসিপিতে যোগ দেন তিনি।

জাতীয় নাগরিক পার্টিগণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদএনসিপি
