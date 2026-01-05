Ajker Patrika
প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে তাসনিম জারার আপিল

বাসস, ঢাকা  
প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে আপিল করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাসনিম জারা। ছবি: সংগৃহীত
প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে আপিল করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাসনিম জারা। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিল করেছেন ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া তাসনিম জারা। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আপিল দায়ের সংক্রান্ত কেন্দ্রের ঢাকা অঞ্চলের ৭ নম্বর বুথে তিনি এই আপিল করেন।

আপিল জমা দেওয়ার পর তাসনিম জারা সাংবাদিকদের বলেন, ‘মাত্র দেড় দিনের মাথায় প্রায় ৫ হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সমর্থনে স্বাক্ষর দিয়েছেন। অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। যারা স্বাক্ষর দিয়েছেন, তাঁরা চান আমি নির্বাচনে অংশ নিই। তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়েই আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।’

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারারএনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

এ সময় তার আইনজীবী আরমান হোসেন জানান, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১৪ (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৫ অনুযায়ী তাঁরা এই আপিল করেছেন। তিনি বলেন, ‘আইনগতভাবে এই আপিলে আমাদের জয়ী হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা আশা করছি, আপিলের মাধ্যমে ডা. তাসনিম জারা পুনরায় জনগণের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।’

তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বাতিলতাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বাতিল

আইনজীবী আরমান হোসেন বলেন, ‘স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় নির্বাচন কমিশনের সার্ভার কাজ না করায় ভোটার এলাকা যাচাই করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া যে ভোটারকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্রে ভোটার এলাকা হিসেবে ঢাকা-৯ আসনের কথাই উল্লেখ আছে। যেহেতু এটা আমাদের ভেরিফাই করার সুযোগ ছিল না, সে জায়গা থেকে আমাদের এই সমস্যাটি ফেইস করতে হয়েছে। আমরা আশাবাদী, আপিলের শুনানিতে দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে এবং লিগ্যালি আমরা এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পারমিজিবল হবো।’

উল্লেখ্য, তাসনিম জারা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ছিলেন। গত ২৭ ডিসেম্বর এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন। ওইদিন সন্ধ্যায় ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নয়, স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি।

