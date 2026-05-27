চট্টগ্রামে ফ্রি বাস সার্ভিস চালু এনসিপির

ঈদে ঘরমুখী মানুষের সহায়তা করতে চট্টগ্রাম নগরের শাহ্ আমানত সেতু (নতুন ব্রিজ) থেকে আনোয়ারার চাতরী চৌমুহনী টানেল প্রান্ত পর্যন্ত ফ্রি বাস সার্ভিস চালু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার বিকেলে টানেল চত্বরে ফ্রি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য জুবাইরুল আলম মানিক। এতে অর্থায়ন করেছেন উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।
জুবাইরুল আলম মানিক বলেন, ‘দেশ যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে—এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সফল নেতৃত্ব থেকে গড়ে ওঠা সংগঠন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ঈদে সাধারণ মানুষ যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার হন এবং সড়কে বাড়তি ভাড়ার নৈরাজ্য চলে। ঈদের আনন্দ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আমাদের এই সেবাটি বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে—এমনটাই আশা করছি।’
এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ‘ঈদের আগের দিন থেকে চালু হওয়া ফ্রি বাস সার্ভিসটি ঈদের পরদিনও চলবে। ঈদের আনন্দ যাতে নিরাপদ যাত্রা ও হয়রানিমুক্ত হয় সকলের সে প্রত্যাশা এনসিপির।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা এনসিপির সংগঠক আহম্মদ নুর, আনোয়ারা উপজেলা যুবশক্তির সংগঠক জিএম রিয়াজ, কাজী মুহাম্মদ তানভীর, সংগঠক মোহাম্মদ আরিফ, দক্ষিণ জেলা এনসিপির সংগঠক সাজ্জাদ, ইউসুফ, কামাল, রাসেল প্রমুখ।
