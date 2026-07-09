Ajker Patrika
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রাজনীতি

চট্টগ্রামে জলাবদ্ধ এলাকা পরিদর্শনে যাবেন জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চট্টগ্রামে জলাবদ্ধ এলাকা পরিদর্শনে যাবেন জামায়াত আমির
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

আগামীকাল শুক্রবার চট্টগ্রাম এবং আশেপাশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধস ও জলাবদ্ধ এলাকা পরিদর্শনে যাবেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

জামায়াত জানায়, আগামীকাল শুক্রবার দলের আমির শফিকুর রহমান জলাবদ্ধতা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর খোঁজখবর নেবেন। এ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন ও সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। একইসঙ্গে তিনি চলমান উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন বলেও জানানো হয়।

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বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজলাবদ্ধতাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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