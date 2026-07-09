দলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধনে সুযোগ বন্ধ করতে হবে: ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণভোটের বিধান পুনর্বহাল হওয়া ইতিবাচক। তবে দলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করার সুযোগও বন্ধ করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করে দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোটের বিধান পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বহাল রইল। এই রায় বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে ইনশা আল্লাহ।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, ‘কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এই রায়ের প্রেক্ষাপট তৈরির দিকে। নব্বইয়ের দশকে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, তা দেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক সুবিধার সুযোগ নিয়েই পতিত ফ্যাসিস্ট সরকার বাতিল করেছিল। ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারও ফেরত এসেছে। কিন্তু দলীয় স্বার্থ চিন্তায় সংবিধান সংশোধন করার সুযোগ এখনো বিদ্যমান। এই সুযোগ বন্ধ করার জন্য জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে।’
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