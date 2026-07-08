জুলাইয়ের বিপক্ষে নানাভাবে বাংলাদেশকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে: আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘জুলাইয়ের বিপক্ষে নানা কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে অবস্থান নিতে চায় অনেকে। অনেকে চিত্রনায়িকা সাজে, অনেকে মডেল সাজে, অনেকে সিনিয়র সাংবাদিক সাজে। নানা কিছু সেজে তারা জুলাইয়ের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। টকশোতে এসে কথা বলে, এমনভাবে কথা বলে যেন বা তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্র্যাকটিস করছে। কিন্তু বাস্তবতা সেটা নয়; জুলাইয়ের বিপক্ষে নানাভাবে বাংলাদেশকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।’
রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি মিলনায়তনে আজ বুধবার ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং জুলাই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার’ শীর্ষক সেমিনারে আখতার হোসেন এ কথা বলেন।
সরকারের কাছে অতি দ্রুত গণভোটের রায় মেনে সংবিধান সংস্কার পরিষদ বাস্তবায়ন করার দাবি জানান আখতার হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষেরা আর রক্তপাত দেখতে চায় না। তারা একটা গণতান্ত্রিক উপায়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের একটা কাঙ্ক্ষিত সংস্কার, রূপান্তর দেখতে চায়।
এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ‘সংসদের বক্তৃতায় তাঁরা (সরকার দল) বলেছেন, গণভোটের চারটা প্রশ্নের সাড়ে তিনটি তারা মানেন, আধাটা তারা মানেন না। আমরা তাদের বলতে চাই, বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ জনগণ ওই চারটা প্রশ্নকে মেনেই গণভোটকে জয়ী করেছে। অতএব, জনগণের যে রায়, তার বাইরে এসে আপনি আধাটা মানবেন না, সেটা হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।’
আখতার হোসেন বলেন, ‘যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শাসনের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার হবে, সে আধাটা আপনারা মানবেন না। ভোটের পিআর অনুযায়ী উচ্চকক্ষ হবে, সেটা আপনারা মানবেন না। জুডিশিয়ারি সেখানে স্বাধীনভাবে কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করবে, বিচারপতি যারা নিয়োগ হবে একটা ফেয়ার সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বিচারপতি নিয়োগ হবে, সেটা আপনারা মানবেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন একটা ফর্মুলা, যেখানে সরকারি দল বিরোধী দল সকলের একটা অংশগ্রহণ থাকবে সেই নিয়োগের সময়টাতে, সেটা আপনারা মানবেন না। সরকারি কর্ম কমিশন পিএসসিতে নিয়োগ হবে একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, দুদকে নিয়োগ হবে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে—সেগুলো আপনারা মানবেন না। তাহলে আপনারা সংস্কারের কোন অংশটুকুকে মানবেন?’
৭০ ভাগ মানুষের দেওয়া গণভোট বৃথা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ বুধবার রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং জুলাই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এবং আমাদের বাস্তবতা’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা২ ঘণ্টা আগে
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