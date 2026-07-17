এনসিপি থেকে পদত্যাগ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন জয়পুরহাট জেলা আহ্বায়ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জয়পুরহাট জেলা শাখার আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন গোলাম কিবরিয়া তাপস। তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আজ শুক্রবার বিষয়টি তিনি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।
পদত্যাগপত্রে গোলাম কিবরিয়া তাপস উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে জয়পুরহাট জেলা শাখার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জেলার বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক ব্যস্ততা এবং বয়সের কারণে দলের গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিবেচনায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
পদত্যাগপত্রে দায়িত্ব পালনের সময়ে দলের নেতাকর্মী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি।
এ বিষয়ে গোলাম কিবরিয়া তাপস বলেন, ‘চলতি মাসের ২ জুলাই আমি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাইনি। তাই স্থানীয়ভাবে এনসিপির জয়পুরহাট জেলা কমিটির আহ্বায়ক পদ থেকে আমার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করছি।’
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