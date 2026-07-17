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রাজনীতি

টকশোতে শেখ হাসিনার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা চলছে: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টকশোতে শেখ হাসিনার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা চলছে: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

টকশোতে শেখ হাসিনার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ‘১৭ জুলাই-যাত্রাবাড়ী প্রতিরোধ দিবস’ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘হাসিনা এ দেশের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। তার বাবাও একই কাজ করেছে। শেখ হাসিনা যদি ফিরে এসে রাজনীতি করতে চান, তাহলে ইয়াহিয়া ও টিক্কা খান কোন দোষ করেছে? শেখ হাসিনা তাদের চেয়ে কম কী করেছে?’

রিজভী বলেন, ‘টকশোতে অনেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শেখ হাসিনার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছেন। শেখ হাসিনা এত বাহাদুর হলে পালালেন কেন? খালেদা জিয়া তো পালাননি। হাসিনা যে কী নিষ্ঠুর হতে পারে, তা কারাগারে নেতাদের ওপর হাত তোলা না দেখলে বোঝা যাবে না। ফ্যাসিস্ট দলকে ফিরিয়ে আনা যায় না। হিটলারের দল ফিরে আসতে পারেনি।’

রিজভী বলেন, ‘ইতিহাসের যে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আছে, যাত্রাবাড়ী ও রায়েরবাগের প্রতিরোধ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। শ্রাবণের বৃষ্টির মতো যাত্রাবাড়ীতে যখন গোলাগুলি করা হচ্ছিল সেদিন বিএনপি-ছাত্রদল, জামায়াত-শিবির, মাদ্রাসার ছাত্ররাসহ অন্যান্য সংগঠনগুলোও বুক চিতিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।’

এ সময় রিজভী আরও বলেন, ‘আবু সাঈদের আত্মত্যাগ ছিল আগুনে ঘৃতাহুতির মতো।’

জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘তারা সব সময় ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই পানিতে পড়ে যায়। সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন নানা ঘটনার পরেও ৫ আগস্টের পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছে জামায়াত। আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনার টোনে জামায়াত কথা বললে, জনগণ তা মেনে নেবে না।’

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীযাত্রাবাড়ীপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনাজামায়াতে ইসলামী
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