ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ জামায়াতের

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, তদারকি নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, প্রতিবছর ঈদে যাত্রীর চাপ বাড়বে—এটি পূর্বানুমেয় হলেও এবারও সে অনুযায়ী কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি।
আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সড়কে চাঁদাবাজি এবং যাত্রীদের সীমাহীন ভোগান্তির মতো সমস্যার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। এসব বিষয় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ তৈরি করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর সদরঘাটে লঞ্চ সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু এবং বগুড়ায় নীলসাগর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত হয়ে হতাহতের ঘটনাও বিবৃতিতে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, এসব দুর্ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়; বরং দেশের পরিবহন ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, অবহেলা এবং দুর্বল তদারকির প্রতিফলন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াতের অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অথচ নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি মৌলিক দায়িত্ব।
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও যাত্রীর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্বানুমেয় ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, সতর্কতা ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা হয়নি।’ অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সড়কে চাঁদাবাজি এবং যাত্রীদের ভোগান্তি—এসব সমস্যার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন গোলাম পরওয়ার।
দুর্ঘটনা দুটির নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি বলেন, ‘দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঈদযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে কার্যকর ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।’
ঈদযাত্রার বাকি দিনগুলো এবং ঈদের পর ফেরার সময়কে সামনে রেখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন নিশ্চিত করার দাবি জানান গোলাম পরওয়ার। একই সঙ্গে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করে যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
