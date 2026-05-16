কারিনা কায়সারের মৃত্যুতে এনসিপির শোক

জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও অভিনেত্রী কারিনা কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শনিবার (১৬ মে) দলটির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় বলা হয়, ভারতের ভেলোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কারিনা কায়সার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, কয়েক দিন আগে তিনি লিভার-সংক্রান্ত জটিলতা—হেপাটাইটিস এ ও ই-তে আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ন্যায়, অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে তাঁর সোচ্চার অবস্থান তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছে।
এনসিপি মনে করে, কারিনা কায়সারের অকালমৃত্যু দেশের সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল অঙ্গনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। দলটি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
