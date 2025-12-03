Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য ঢাকা পৌঁছাল চীনা বিশেষজ্ঞ দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্তরাজ্যের পর চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঢাকায় এসে পৌছেছে। আজ বুধবার রাত ১০ টা ১০ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন তারা।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসপাতালে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন।

এর আগে চীনের চিকিৎসক দল ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছালে সেখানে সাবেক সচিব আব্দুল খালেক ও ঢাকাস্থ চীনের রাষ্ট্রদুত ইয়াও ওয়েন স্বাগত জানান।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যচীনবিএনপিবিশেষজ্ঞচিকিৎসাহাসপাতালখালেদা জিয়াচিকিৎসক
এলাকার খবর
