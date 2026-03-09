Ajker Patrika
রাজনীতি

মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ২২: ২৩
মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত
মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ওয়্যারিবিতে বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ওয়্যারিবির মাসোনিক হলে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি এ এফ এম তাওহীদুল ইসলাম।

সভাপতিত্ব করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার আহ্বায়ক আরিফ খান এবং সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব আশিক মালেক বিপুল। দোয়া পরিচালনা করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার যুগ্ম আহ্বায়ক হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ মাহমুদ।

উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর শরীফ শিহান, যুগ্ম আহ্বায়ক তেলাল খান, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মো. আল আমিন মাছুম, দেওয়ান মামুন, সদস্য মোহাম্মদ বদিউজ্জামান শিপন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রহমত উল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রমজান সংযম, আত্মশুদ্ধি ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই মাস মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

পরে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিলে ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেন।

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়ারমজানইফতারপবিত্রতা
