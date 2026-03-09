মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ওয়্যারিবিতে বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ওয়্যারিবির মাসোনিক হলে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি এ এফ এম তাওহীদুল ইসলাম।
সভাপতিত্ব করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার আহ্বায়ক আরিফ খান এবং সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব আশিক মালেক বিপুল। দোয়া পরিচালনা করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার যুগ্ম আহ্বায়ক হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ মাহমুদ।
উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর শরীফ শিহান, যুগ্ম আহ্বায়ক তেলাল খান, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মো. আল আমিন মাছুম, দেওয়ান মামুন, সদস্য মোহাম্মদ বদিউজ্জামান শিপন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রহমত উল ইসলাম প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রমজান সংযম, আত্মশুদ্ধি ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই মাস মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।
পরে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিলে ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেন।
পুরোনো সংবিধানের দোহাই দিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে বর্তমান সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।২ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি হত্যার ৮৭ দিন পর এই হত্যার সঙ্গে জড়িত শুটার গ্রেপ্তার হওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছে তাঁর সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। তবে সংগঠনটি বলেছে, শুধু গুলি করা ব্যক্তি নয়- এই হত্যার পেছনে যারা পরিকল্পনা করেছে এবং শুটারদের ভাড়া করেছে, তাদেরও দ্রুত চিহ্নিত করে বিচারের আওত২ ঘণ্টা আগে
এনসিপির আইনজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনএলএ) আহ্বায়ক এসএম আজমল হোসেনের অনুমোদনক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাহিদ খান পাভেল নামে এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার পর এই ঘটনা ঘটে। আহত ওই শিক্ষার্থীকে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।৯ ঘণ্টা আগে