Ajker Patrika
রাজনীতি

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি
ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মারধরের শিকার রাহিদ খান পাভেল। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাহিদ খান পাভেল নামে এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার পর এই ঘটনা ঘটে। আহত ওই শিক্ষার্থীকে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আহত রাহিদ খান পাভেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। রাহিদের অভিযোগ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতা-কর্মী তাঁকে ক্যাম্পাস ও থানার ভেতরে ইট, বেল্ট এবং মোটরসাইকেলের লক দিয়ে আঘাত করেছেন।

রাহিদ জানান, তাঁকে প্রথমে এস এম হলের সামনে এবং পরবর্তীতে ভিসি চত্বরের সামনে রিকশা থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। এরপর কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির সামনে এবং শাহবাগ থানার সামনেও তাকে মারধর করা হয়। তাঁর দাবি, ‘থানার ভেতরে যখন আমাকে মারছিল, তখন পুলিশ আমাকে রক্ষা করেছে।’

ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাইফুল্লাহ গণমাধ্যমকে জানান, জুলাই আন্দোলনের সময় রাহিদ হামলাকারী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। এর আগেও তাঁকে আটক করে থানায় দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি আর ক্যাম্পাসে আসবেন না—এমন শর্তে তাঁর বাবা-মা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাইফুল্লাহ আরও অভিযোগ করেন, ‘রাহিদ ইদানীং ক্যাম্পাসে সাবেক ছাত্রলীগারদের নিয়ে ইফতার মাহফিল ও প্রোগ্রাম করছে এবং ছাত্রলীগের পোস্টারিং করেছে। তাকে ধরার পর ফোন চেক করতে চাইলে সে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ফলে তাকে আটক করে থানায় দেওয়া হয়েছে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা মোহাম্মদ সাকিবও দাবি করেন, রাহিদ একজন ‘কট্টর ছাত্রলীগার’ ছিলেন এবং হল ও বিভাগ থেকে তিনি বহিষ্কৃত। তবে অভিযুক্তরা রাহিদের কোনো নির্দিষ্ট পদবি বা কমিটির তথ্য নিশ্চিত করতে পারেননি।

রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করে রাহিদ বলেন, ‘আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই। আমি নিয়মিত ক্লাস করি এবং একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। প্রয়োজনে আমার বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।’

শাহবাগ থানার পরিদর্শক (অপারেশনস) খোকন মিয়া গণমাধ্যমকে জানান, রাহিদকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি, তবে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালশিক্ষার্থীমারধরঢাবিছাত্রলীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

সম্পর্কিত

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

বিএনপিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখা কমিটি ঘোষণা

ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখা কমিটি ঘোষণা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করায় বিএনপি নেতাকে শোকজ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করায় বিএনপি নেতাকে শোকজ