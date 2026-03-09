Ajker Patrika
রাজনীতি

ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৩২
ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন
এনটিএলএ’র আহ্বায়ক মো. ছেফায়েত উল্যা ও সদস্যসচিব মো. লুতফুল কবীর।ছবি : সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ট্যাক্স আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ট্যাক্স ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনটিএলএ) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মেয়াদ থাকবে আগামী ছয় মাস। গত বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়।

এনসিপির আইনজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনএলএ) আহ্বায়ক এসএম আজমল হোসেনের অনুমোদনক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. ছেফায়েত উল্যাকে এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে মোহাম্মদ আবু মুসলিম বিন হাইকে।

কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. আব্দুল মান্নান, তানভীর কায়সার ও মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। সদস্যসচিব করা হয়েছে মো. লুতফুল কবীরকে।

কমিটির অন্যান্য পদের মধ্যে যুগ্ম সদস্যসচিব নাজিম উদ্দিন মাহমুদ ও মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ খান, মুখ্য সংগঠক মো. কোহিনুর ইসলাম, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলিউল আজিম ও রবিউজ্জল হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন— শেখ আখতার মাহমুদ, মো. সুজাউদ্দিন, আব্দুল হক হাওলাদার এবং শেখ নাজমুল হক।

বিষয়:

ট্যাক্সআইনজীবীজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশ প্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

‘জ্বালানি সাশ্রয়ে’ সোমবার থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি শুরু

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

বিএনপিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখা কমিটি ঘোষণা

ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখা কমিটি ঘোষণা