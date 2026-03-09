ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ট্যাক্স আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ট্যাক্স ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনটিএলএ) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মেয়াদ থাকবে আগামী ছয় মাস। গত বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়।
এনসিপির আইনজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনএলএ) আহ্বায়ক এসএম আজমল হোসেনের অনুমোদনক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. ছেফায়েত উল্যাকে এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে মোহাম্মদ আবু মুসলিম বিন হাইকে।
কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. আব্দুল মান্নান, তানভীর কায়সার ও মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। সদস্যসচিব করা হয়েছে মো. লুতফুল কবীরকে।
কমিটির অন্যান্য পদের মধ্যে যুগ্ম সদস্যসচিব নাজিম উদ্দিন মাহমুদ ও মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ খান, মুখ্য সংগঠক মো. কোহিনুর ইসলাম, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলিউল আজিম ও রবিউজ্জল হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন— শেখ আখতার মাহমুদ, মো. সুজাউদ্দিন, আব্দুল হক হাওলাদার এবং শেখ নাজমুল হক।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাহিদ খান পাভেল নামে এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার পর এই ঘটনা ঘটে। আহত ওই শিক্ষার্থীকে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসকে নিয়ে দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।৬ ঘণ্টা আগে
সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম ইনকিলাব মঞ্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার (৯ মার্চ) ভোরে সংগঠনটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৬ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করায় বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের রমনা থানা শাখার সভাপতি আশরাফুল ইসলামকে শোকজ করেছে দলটি। আজ রোববার রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীর সই করা চিঠিতে এই শোকজ করা হয়েছে...১৯ ঘণ্টা আগে