Ajker Patrika
রাজনীতি

মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনি সফরের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ সফর করবেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাহদী আমিন এ তথ্য জানান।

সফরসূচি অনুযায়ী, তারেক রহমান আগামীকাল ময়মনসিংহে যাত্রা করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নেবেন।

মাহদী আমিন আরও জানান, ওই সমাবেশ শেষে যাত্রাপথে তারেক রহমান পর্যায়ক্রমে আরও দুটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। সন্ধ্যা ৬টায় গাজীপুরের রাজবাড়ি মাঠে এবং সন্ধ্যা ৭টায় উত্তরা আজমপুর ঈদগাঁও মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।

এসব কর্মসূচি শেষে রাত ৮টায় গুলশানের নিজ বাসভবনে পৌঁছাবেন তারেক রহমান।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনময়মনসিংহজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমানত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পোস্টারবিহীন নির্বাচনে প্রচারের ধরনে বদল

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু, এসআইকে কান ধরিয়ে রাখল বিক্ষুব্ধ জনতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

সম্পর্কিত

যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারাই এখন ভোট চাইছে: মির্জা ফখরুল

যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারাই এখন ভোট চাইছে: মির্জা ফখরুল

মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

দাউদকান্দিতে নির্বাচনী সমাবেশে জনসমুদ্র, কৃষকদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের আশ্বাস তারেক রহমানের

দাউদকান্দিতে নির্বাচনী সমাবেশে জনসমুদ্র, কৃষকদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের আশ্বাস তারেক রহমানের

একটি দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করছে: বিএনপি

একটি দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করছে: বিএনপি