মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনি সফরের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ সফর করবেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাহদী আমিন এ তথ্য জানান।
সফরসূচি অনুযায়ী, তারেক রহমান আগামীকাল ময়মনসিংহে যাত্রা করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নেবেন।
মাহদী আমিন আরও জানান, ওই সমাবেশ শেষে যাত্রাপথে তারেক রহমান পর্যায়ক্রমে আরও দুটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। সন্ধ্যা ৬টায় গাজীপুরের রাজবাড়ি মাঠে এবং সন্ধ্যা ৭টায় উত্তরা আজমপুর ঈদগাঁও মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।
এসব কর্মসূচি শেষে রাত ৮টায় গুলশানের নিজ বাসভবনে পৌঁছাবেন তারেক রহমান।
মির্জা ফখরুল বলেন, আগে নির্বাচনে নৌকা ও ধানের শীষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। এখন নৌকা নেই। নৌকার কান্ডারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন, দিল্লিতে বসে আছেন। থাকলে অন্তত একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতো। এখন একটা নতুন মার্কা সামনে এসেছে।৩ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমিল্লার দাউদকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসমাবেশ। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপস্থিতিকে ঘিরে পুরো এলাকা পরিণত হয় উৎসবমুখর জনসমুদ্রে।২ ঘণ্টা আগে
একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এই অভিযোগ করেন। গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনো দেশে আমেরিকা চায় না, ইসলামি দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হোক। এবার সেই আমেরিকাও বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে, দেশ কায়েম করতে জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে।’২ ঘণ্টা আগে