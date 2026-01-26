একটি দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করছে: বিএনপি

একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এই অভিযোগ করেন। গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
মাহদী আমিন বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালাচ্ছেন। জানমাল দিয়ে তাদের প্রতীককে জয়ী করা ইমানি দায়িত্ব—এমন বক্তব্য এবং ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে নির্বাচনের প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা। এ ধরনের প্রচার সুস্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন।’
এ সময় মাহদী আমিন অভিযোগ করে বলেন, একটি দল থেকে যেসব এনআইডি সংগ্রহ করা হয়ে গেছে, সেগুলো ব্যবহার করে আর্থিক সুবিধার প্রলোভন দেওয়া হতে পারে ভোটারদের। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক হতে হবে।
যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় তার সার্বভৌমত্বের অংশ—এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনসহ অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো হস্তক্ষেপ করবে না, এমন প্রত্যাশাও করেন।’
মাহদী আমিন বলেন, ‘নির্বাচনী ইতিহাসের দিকে তাকালে ছোটখাটো অনেক ঘটনা হয়ে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও সজাগ হতে হবে। বিএনপি কোনো ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না।’
মির্জা ফখরুল বলেন, আগে নির্বাচনে নৌকা ও ধানের শীষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। এখন নৌকা নেই। নৌকার কান্ডারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন, দিল্লিতে বসে আছেন। থাকলে অন্তত একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতো। এখন একটা নতুন মার্কা সামনে এসেছে।৩ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনি সফরের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ সফর করবেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাহদী আমিন এ তথ্য জানান।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমিল্লার দাউদকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসমাবেশ। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপস্থিতিকে ঘিরে পুরো এলাকা পরিণত হয় উৎসবমুখর জনসমুদ্রে।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনো দেশে আমেরিকা চায় না, ইসলামি দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হোক। এবার সেই আমেরিকাও বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে, দেশ কায়েম করতে জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে।’২ ঘণ্টা আগে