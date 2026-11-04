Ajker Patrika
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দিনের ছবি (৩ নভেম্বর , ২০২৬)

৫১ জাতের আমন ধানের শিষ পাকতে শুরু করেছে। ভালো ফলনের আশায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজুরীপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
৫১ জাতের আমন ধানের শিষ পাকতে শুরু করেছে। ভালো ফলনের আশায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজুরীপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

৫১ জাতের আমন ধানের শিষ পাকতে শুরু করেছে। ভালো ফলনের আশায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজুরীপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

৫১ জাতের আমন ধানের শিষ পাকতে শুরু করেছে। ভালো ফলনের আশায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজুরীপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

৫১ জাতের আমন ধানের শিষ পাকতে শুরু করেছে। ভালো ফলনের আশায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজুরীপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

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