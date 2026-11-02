দিনের ছবি (২ নভেম্বর , ২০২৬)
সবুজ পাতার বুকজুড়ে বেগুনি শিমফুলের সমারোহ। গ্রামবাংলার মাঠজুড়ে প্রকৃতি যেন ছড়িয়ে দিয়েছে মায়াবী রঙের ছোঁয়া। ছবিটি সোমবার সকালে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: হারুনূর রশিদ
সবুজ পাতার বুকজুড়ে বেগুনি শিমফুলের সমারোহ। গ্রামবাংলার মাঠজুড়ে প্রকৃতি যেন ছড়িয়ে দিয়েছে মায়াবী রঙের ছোঁয়া। ছবিটি সোমবার সকালে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: হারুনূর রশিদ
দেখতে অনেকটা অপরিচিত, তাই কৌতূহলও কম নয়। প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে নানা বয়সী মানুষ ভিড় করছেন এই ফলের বাগানে। কেউ মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, কেউ তুলছেন ছবি, আবার কেউ স্বাদ নিতে কিনেও নিচ্ছেন। মাচাজুড়েই ফলের সমারোহ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফলগুলো যেন দোল খাচ্ছে। পাহাড়ি ফল আনারকলি চাষ করে সাড়া ফেলেছেন নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের মৌজা পাঁচঘড়িয়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম ও তাঁর জামাতা মোরছালিন। ছবি: মিঠু হাসান
দেখতে অনেকটা অপরিচিত, তাই কৌতূহলও কম নয়। প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে নানা বয়সী মানুষ ভিড় করছেন এই ফলের বাগানে। কেউ মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, কেউ তুলছেন ছবি, আবার কেউ স্বাদ নিতে কিনেও নিচ্ছেন। মাচাজুড়েই ফলের সমারোহ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফলগুলো যেন দোল খাচ্ছে। পাহাড়ি ফল আনারকলি চাষ করে সাড়া ফেলেছেন নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের মৌজা পাঁচঘড়িয়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম ও তাঁর জামাতা মোরছালিন। ছবি: মিঠু হাসান
দেখতে অনেকটা অপরিচিত, তাই কৌতূহলও কম নয়। প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে নানা বয়সী মানুষ ভিড় করছেন এই ফলের বাগানে। কেউ মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, কেউ তুলছেন ছবি, আবার কেউ স্বাদ নিতে কিনেও নিচ্ছেন। মাচাজুড়েই ফলের সমারোহ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফলগুলো যেন দোল খাচ্ছে। পাহাড়ি ফল আনারকলি চাষ করে সাড়া ফেলেছেন নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের মৌজা পাঁচঘড়িয়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম ও তাঁর জামাতা মোরছালিন। ছবি: মিঠু হাসান