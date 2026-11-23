দিনের ছবি (২৩ নভেম্বর, ২০২৬)
বরেন্দ্র অঞ্চলের সরিষাখেতে ফুল থেকে মধু আহরণ করছে প্রজাপতি। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের পলাশবাড়ী এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলের সরিষাখেতে ফুল থেকে মধু আহরণ করছে প্রজাপতি। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের পলাশবাড়ী এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলের সরিষাখেতে ফুল থেকে মধু আহরণ করছে প্রজাপতি। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের পলাশবাড়ী এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলের সরিষাখেতে ফুল থেকে মধু আহরণ করছে প্রজাপতি। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের পলাশবাড়ী এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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