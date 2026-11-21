দিনের ছবি (২১ নভেম্বর, ২০২৬)
বরেন্দ্র অঞ্চলে সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কৃষক রিফাদ ইসলাম। কলাগাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে জমির দুই পাশে টেনে মাটি প্রস্তুত করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি পবার হড়গ্রাম ইউনিয়নের খিরশিন টিকর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলে সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কৃষক রিফাদ ইসলাম। কলাগাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে জমির দুই পাশে টেনে মাটি প্রস্তুত করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি পবার হড়গ্রাম ইউনিয়নের খিরশিন টিকর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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