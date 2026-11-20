দিনের ছবি (২০ নভেম্বর, ২০২৬)
সুতা টেনে সারিবদ্ধভাবে জমিতে রসুনের কোয়া রোপণ করছেন দুই কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের খিরশিন টিকর গ্রামের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
সুতা টেনে সারিবদ্ধভাবে জমিতে রসুনের কোয়া রোপণ করছেন দুই কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের খিরশিন টিকর গ্রামের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
সুতা টেনে সারিবদ্ধভাবে জমিতে রসুনের কোয়া রোপণ করছেন দুই কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের খিরশিন টিকর গ্রামের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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