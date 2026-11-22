দিনের ছবি (২২ নভেম্বর, ২০২৬)
পদ্মা নদীর পানি কমতে থাকায় ঘোলা পানিতে জাল ফেলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরছেন জেলে। ছবিটি রাজশাহীর আলুপট্টি নদীর পাড় থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
পদ্মা নদীর পানি কমতে থাকায় ঘোলা পানিতে জাল ফেলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরছেন জেলে। ছবিটি রাজশাহীর আলুপট্টি নদীর পাড় থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
পদ্মা নদীর পানি কমতে থাকায় ঘোলা পানিতে জাল ফেলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরছেন জেলে। ছবিটি রাজশাহীর আলুপট্টি নদীর পাড় থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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