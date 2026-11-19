রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি কলাবাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে কাঁচা কলা। স্থানীয় এই বাগানের কলা বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি কলাবাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে কাঁচা কলা। স্থানীয় এই বাগানের কলা বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি কলাবাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে কাঁচা কলা। স্থানীয় এই বাগানের কলা বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি কলাবাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে কাঁচা কলা। স্থানীয় এই বাগানের কলা বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:ছবি
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