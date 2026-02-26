ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে, যা অভূতপূর্ব। তার মধ্যে অন্যতম হলো, আইনবহির্ভূতভাবে মব সন্ত্রাস তৈরি করে কিছু আদায় করে নেওয়া। কে কখন কোন স্বার্থান্বেষীর কবলে পড়ে অপমানিত হবেন, অর্থ খোয়াবেন, তা এতটাই অনিশ্চিত ছিল যে এই দুর্ঘটনাগুলো আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। সমন্বয়ক শব্দটাই হয়ে উঠেছিল আতঙ্কের আরেক নাম। একটি সফল গণ-আন্দোলন করেছিল যে ছাত্র-জনতা, তারা একসময় লক্ষ করল, স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে সরকারের কাছ থেকে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিয়ে যা খুশি তা বলে যাচ্ছে তারা। জুলাই-আগস্টের সুবিধা নিয়ে পদায়নের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। মামলা-বাণিজ্যও অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। শুধু কি তাই? সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়ে সংবিধান ভঙ্গ করার কীর্তিও গড়েছে তারা। বাক্স্বাধীনতা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটাও জানেন সে সময়টি পার করা মানুষেরা।
নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই সরকার অন্তর্বর্তী সরকারের করা ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না, সেটাই কাঙ্ক্ষিত। ভুল পুনরাবৃত্তি না করার ক্ষেত্রে প্রধান কাজটি হবে সুশাসনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। আর এ ক্ষেত্রে নতুন যাঁদের পদায়ন হয়েছে, তাঁরা যেন মিডিয়ায় আলোচিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে না থাকেন, সে বিষয়ে সরকারি মহলের একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মিডিয়ায় আলোচিত হওয়া, এমনকি ভাইরাল হওয়ার প্রতি রাজনীতিবিদদের যে একটা আগ্রহ আছে এবং সে আগ্রহ যে তাঁর পতনের কারণ হতে পারে, সেটা অধিকাংশ রাজনীতিবিদই বুঝতে চান না। এটা তাঁদের জন্য কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা দু-একজন মন্ত্রীর কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদাবাজির নতুন সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক মন্ত্রী এমন সব কথা বলেছেন, যা চাঁদাবাজদেরই উৎসাহিত করে তুলতে পারে।
নিজেকে প্রকাশ করার চেয়ে কোন কাজগুলো জাতির জন্য মঙ্গলকর, সেটা উপলব্ধি করে সে কাজগুলো করে যেতে পারলে জনগণ তাঁদের ওপর আস্থা রাখবে। বিতর্ক তৈরি হতে পারে, এ রকম অযাচিত কথাবার্তা বলাও তাতে বন্ধ হতে পারে। ক্ষমতাসীনেরা নির্বাচনের আগে নিজেদের জনগণের সেবক হিসেবে নানা রকম ওয়াদা করে থাকেন, কিন্তু নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বেমালুম ভুলে যান। আন্তরিকতা থাকলে বর্তমান সরকার সেই মর্যাদাহানিকর ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। এ জন্য সততা, কাজের প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং জনগণের হৃদ্স্পন্দন বুঝে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার মতো করে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া জরুরি। আমাদের প্রচলিত রাজনীতিতে সেই পথ গ্রহণ করার মানসিকতা কতটা আছে, সে প্রশ্নও এড়ানো যাবে না। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর একটা নিয়ম তো বের করতে হবে। যারা রাজনীতিতে নতুন কিছু করবে বলে কথা দিয়েছিল, তাদের ব্যর্থতার অন্যতম দুটো কারণ ছিল অর্থের প্রতি লোভ এবং অভিজ্ঞতাহীনতা। এ কথা মাথায় রেখেই নতুন সরকারকে জনসেবার পথ খুঁজে নিতে হবে।
একসময় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক ছিল ভারত। কালের পরিক্রমায় সেই ভারতই এখন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের দখলদার ইসরায়েলের অন্যতম কৌশলগত মিত্র। মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলেই ভারত-ইসরায়েলের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ অবস্থানে পৌঁছেছে।৮ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি ও শক্তি জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কূটনীতিকে সুযোগ দিতে ১০ দিনের একটি সময়সীমা ঘোষণা করেছেন। এরপর হয়তো কিছু একটা ঘটবে। ট্রাম্পের সামনে আপাতত তিনটি বিকল্প: কূটনৈতিক সমাধানের পথেই থাকা; ইরানকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করতে ছোট পরিসরে...৯ ঘণ্টা আগে
বিশ্বরাজনীতির বড় পরিবর্তনগুলো সাধারণত দৃশ্যমান নাটকীয়তার ভেতর দিয়ে আসে—যুদ্ধ, বিপ্লব কিংবা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অভিঘাতে। কিন্তু কিছু পরিবর্তন ঘটে নীরবে, কূটনীতি ও বাণিজ্য প্রবাহের দিকবদলে। ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর উত্থান তেমনই এক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা, যা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে পুনর্গঠন...৯ ঘণ্টা আগে
একটা সমাজে বাস করলে একজনের সঙ্গে আরেকজনের মনোমালিন্য হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু তার জের ধরে কাউকে হত্যা করা বর্বরতার শামিল। আমরা আদিম সমাজ থেকে সভ্য সমাজে প্রবেশ করেছি। কিন্তু আধুনিককালে এসেও যখন সেই আদিমতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই সভ্য হতে পেরেছি?১ দিন আগে