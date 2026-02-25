Ajker Patrika
উদ্যোক্তা থেকে গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সরকার ব্যবসায়ী মো. মোস্তাকুর রহমানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এই ব্যবসায়ী শুধু কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টই নন, তিনি একজন সফল উদ্যোক্তাও।

পেশাগত জীবনে মোস্তাকুর রহমানের রয়েছে ৩৩ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা। তিনি মূলত করপোরেট ফাইন্যান্স, রপ্তানি অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ।

মোস্তাকুর রহমানের জন্ম ১৯৬৬ সালের ১২ মে। তিনি ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে বি.কম (সম্মান) ও ১৯৮৮ সালে এম.কম পাস করেন। এরপর ১৯৯২ সালে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) থেকে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ) বিষয়ে উত্তীর্ণ হন।

এই ব্যবসায়ী রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হেরা সোয়েটার্স লিমিটেড, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। তাঁর ব্যাংকিং, শিল্প অর্থায়ন এবং রপ্তানি অর্থ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, রিয়েল এস্টেট এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে ৩০ বছরেরও বেশি সময় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও।

মোস্তাকুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও বিজিএমইএর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সদস্যও ছিলেন। ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) এই ফেলো মেম্বার বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ); রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (এটিএবি); ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সদস্য।

