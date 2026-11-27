শহীদ ডা. মিলন দিবস: মিলনের চিরস্মরণীয় আত্মত্যাগ
আজ থেকে ৩৬ বছর আগের কথা। ঘটনাকালে দেশব্যাপী রাজপথ-রেলপথ অবরোধ আন্দোলন চলছিল। ১৯৯০-এর ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় যোগ দিতে রিকশায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (তৎকালীন ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ বা পিজি) যাচ্ছিলেন ডা. মিলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি এলাকা অতিক্রমকালে সন্ত্রাসীরা তাঁর ওপর গুলি চালায়। তাৎক্ষণিক ডা. মিলনের মৃত্যু হয়।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে আজ ২৭ নভেম্বর একটি শোকাবহ, গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনে চিকিৎসক নেতা ডা. শামসুল আলম খান মিলনের আত্মত্যাগ তৎকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছিল। তাই ২৭ নভেম্বর শুধু একজন চিকিৎসকের মৃত্যুবার্ষিকী নয়, এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগের এক অনন্য স্মারক।
ডা. মিলন ছিলেন পেশায় চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সচেতন একজন মানুষ। তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) নেতা হিসেবে চিকিৎসকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তিনি ছিলেন আপসহীন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে তিনি রাজপথে নেমেছিলেন।
দীর্ঘদিন ধরে দেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিক, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে সেই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
এমন এক উত্তাল সময়ে ২৭ নভেম্বর ডা. মিলনের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ছাত্র-জনতা ও পেশাজীবীদের আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ডা. মিলনের আত্মত্যাগ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করে। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণ-আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শহীদ ডা. মিলনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্রের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে? গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনগণের মতামতের মর্যাদা, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা। এসব বিষয় নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।
গণতন্ত্র শুধু একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়; এটি মানুষের জীবনযাপনের অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার এবং নিজের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং বিরোধী মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত।
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শহীদ ডা. মিলনের আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন আলোচনা সভার মাধ্যমে তাঁর জীবন, কর্ম ও গণতন্ত্রের জন্য আত্মত্যাগের তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে জানাতে হবে, গণতন্ত্র কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়; এটি জনগণের অধিকার। এই অধিকার রক্ষার দায়িত্বও জনগণের।
২৭ নভেম্বর শহীদ ডা. মিলনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মদানকারী সব শহীদের প্রতি। তাঁদের আত্মত্যাগ যেন কেবল আনুষ্ঠানিক স্মরণে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন, মানবিকতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।
শহীদ ডা. মিলনের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়—গণতন্ত্রের পথ কখনো সহজ নয়, কিন্তু জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে অন্যায় পরাজিত হতে বাধ্য। শহীদ ডা. মিলনের স্মৃতিকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, মানবিক, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকারের দিন আজ। এটাই হোক শহীদ ডা. মিলনের প্রতি সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।